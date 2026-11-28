Ложные обвинения способны разрушить доверие между людьми, испортить репутацию и стать причиной серьезных конфликтов. Когда речь идет о таких ситуациях, в повседневной речи иногда используют русское слово "оклеветать".

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Однако в украинском языке есть сразу несколько точных соответствий, которые позволяют точнее передать смысл сказанного. Есть и близкие по значению глаголы, помогающие описать последствия ложных обвинений.

Ближайшими соответствиями русского слова являются "обмовити", "оббрехати" и "звести наклеп". Все они относятся к распространению ложной информации о человеке, но имеют определенные смысловые оттенки.

Например, глагол "оббрехати" уместно использовать, когда кто-то намеренно рассказывает неправду о другом человеке. А "обмовити" означает несправедливо обвинить кого-либо или распространить о нем ложные сведения.

В украинском языке можно использовать такие варианты:

Оббрехати – распространить ложь о ком-то, приписать человеку то, чего он не делал. "Конкуренти оббрехали власника кав'ярні, вигадуючи історії про якість його продукції".

– распространить ложь о ком-то, приписать человеку то, чего он не делал. "Конкуренти оббрехали власника кав'ярні, вигадуючи історії про якість його продукції". Обмовити – безосновательно обвинить человека или несправедливо отозваться о нем. "Колегу обмовили перед керівництвом, хоча він сумлінно виконав усю роботу".

– безосновательно обвинить человека или несправедливо отозваться о нем. "Колегу обмовили перед керівництвом, хоча він сумлінно виконав усю роботу". Звести наклеп – распространить заведомо ложные обвинения. "На бібліотекарку звели наклеп, нібито вона привласнила кошти на закупівлю книжок".

– распространить заведомо ложные обвинения. "На бібліотекарку звели наклеп, нібито вона привласнила кошти на закупівлю книжок". Звести поклеп – безосновательно приписать кому-либо недостойный поступок. "На молодого музиканта звели поклеп, звинувативши його у крадіжці чужої композиції".

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Также в определенных ситуациях уместно использовать слова "зганьбити" и "знеславити". Однако они не являются полными синонимами к слову "оговорить", поскольку прежде всего описывают потерю доброго имени, а не сам факт распространения неправды.

Украинское слово "наклеп" связано с древним глаголом "клепати", который в отдельных славянских языках также приобрел значение ложного обвинения. Согласно данным этимологического словаря "Горох", его основа происходит от праславянского klepati, имеющего звукоподражательное происхождение.

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Слово "наклеп" прочно закрепилось в украинском литературном языке и означает распространение ложных сведений, которые могут навредить чьей-либо репутации. Существительное "поклеп" также является нормативным украинским словом с близким значением.

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