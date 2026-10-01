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Как перевести на украинский "врассыпную": не все это помнят

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read1 мин
icon 141
Как перевести на украинский "врассыпную": не все это помнят
Как будет по-украински врассыпную — перевод
Источник: Создано с помощью ИИ

Русское слово "врассыпную" можно услышать в повседневной речи, но в украинском языке у него есть несколько точных эквивалентов. Чаще всего все зависит от контекста и от того, о каком именно действии идет речь.

Если люди разбегаются в разные стороны, украинский язык предлагает естественные и органичные варианты. Некоторые из них хорошо известны, а другие сейчас употребляются реже. OBOZ.UA рассказывает, как правильно передать слово "врассыпную" на украинском языке.

В украинском языке есть несколько естественных соответствий.

Наиболее распространенный вариант – "урозтіч".

Например:

  • бежать врассыпнуюбігти урозтіч;
  • броситься врассыпнуюкинутися урозтіч;
  • разбежаться врассыпнуюрозбігтися урозтіч.
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В зависимости от контекста также можно употреблять слова  "урозсип", "урозпаш", "урозпорошки", а в книжном стиле – "порозницею".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что разговорное выражение "как миленький" обычно употребляют, когда хотят сказать, что человек что-то сделает без возражений, без сопротивления или без лишних препятствий. Дословный перевод здесь будет звучать неестественно. Как перевести правильно – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, что означает колоритный украинский фразеологизм "ваш пес на нашей соломе спал".

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