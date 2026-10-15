Как переносить слова ''тюльпан'' и ''лялька''? Украинцы поспорили из-за новых правил и раскритиковали учительницу: кто прав

Правилам переноса слов детей в украинских школах учат примерно во втором классе. Однако, поскольку украинское правописание было обновлено в 2019 году, некоторые его тонкости могут сбивать с толку родителей.

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Именно так произошло с пользовательницей Threads по имени Кристина Сосновская-Петришин. Ее озадачило то, как учительница исправила переносы в тетради ее ребенка. "Кто хорошо знает украинский язык и правила переноса слов. Помогите разобраться со словами: "тюльпан" и "лялька". ИИ говорит, что "тюль-пан", "ляль-ка". А учительница исправила на "тю-ль-пан", "ля-ль-ка", – написала она. И прикрепила к своему посту фотографию страницы из тетради, где соответствующие слова исправлены следующим образом: "ля|ль|ка", "тю|ль|пан".

Кроме того, учительница объяснила маме правила переноса, которыми должен был руководствоваться ее ребенок при выполнении этого упражнения. "Да, слова, в которых две согласные стоят рядом, можно переносить так: ли-сток или лис-ток, ля-лька или ляль-ка, па-рта или пар-та. А слова, в которых есть буква "й", переносятся так: май-ка, гай-ка, то есть буква "й" не переносится из строки в строку", – ответила учительница на вопрос мамы.

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Комментаторы указали, что учительница на самом деле не исправила работу ребенка, а добавила еще один вариант переноса, соответствующий требованиям действующих правил правописания. Еще они указали, что объяснение нужно искать в параграфе 63. Согласно ему:

нельзя переносить или оставлять в предыдущей строке одну букву; нельзя разрывать сочетания букв дж, дз, обозначающие один звук; нельзя разрывать сочетания букв йо, ьо; апостроф, мягкий знак, й в в переносах не отделяем от предыдущей буквы; когда корень начинается с гласной, перенос делается произвольно; при совпадении одинаковых согласных одну букву оставляем, а вторую переносим в следующую строку в переносах не разрываем односложные префиксы перед согласными, а многосложные префиксы разрывать можно; при переносах сложных слов нельзя оставлять в конце строки начальную часть второй основы, если она не составляет слога; нельзя разрывать инициальные аббревиатуры, а также комбинированные аббревиатуры, состоящие из инициальных сокращений и цифр; в остальных случаях, не подпадающих под изложенные выше правила, слова можно произвольно переносить по слогам.

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Итак, при переносе слов из задания в письме мамы, а именно "майка", "лялька", "тюльпан" и "пальма", нужно руководствоваться пунктом 4 об апострофе, мягком знаке и букве "й". Поскольку разделять их с предыдущей буквой нельзя, перечисленные слова можно переносить двумя способами.

Хотя некоторые комментаторы назвали нормы правописания слишком сложными. Они также раскритиковали учительницу, которая так усложняет обучение детей.

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