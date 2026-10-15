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Как переносить слова "тюльпан" и "лялька"? Украинцы поспорили из-за новых правил и раскритиковали учительницу: кто прав

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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Как переносить слова "тюльпан" и "лялька"? Украинцы поспорили из-за новых правил и раскритиковали учительницу: кто прав
Мама не поняла объяснение учительницы о правилах переноса, хотя они и соответствуют требованиям орфографии. Источник: Freepik

Правилам переноса слов детей в украинских школах учат примерно во втором классе. Однако, поскольку украинское правописание было обновлено в 2019 году, некоторые его тонкости могут сбивать с толку родителей.

Именно так произошло с пользовательницей Threads по имени Кристина Сосновская-Петришин. Ее озадачило то, как учительница исправила переносы в тетради ее ребенка. "Кто хорошо знает украинский язык и правила переноса слов. Помогите разобраться со словами: "тюльпан" и "лялька". ИИ говорит, что "тюль-пан", "ляль-ка". А учительница исправила на "тю-ль-пан", "ля-ль-ка", – написала она. И прикрепила к своему посту фотографию страницы из тетради, где соответствующие слова исправлены следующим образом: "ля|ль|ка", "тю|ль|пан".

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Как переносить слова ''тюльпан'' и ''лялька''? Украинцы поспорили из-за новых правил и раскритиковали учительницу: кто прав

Исправления, которые внесла в тетрадь школьника учительница. Источник: Threads / @kristinasosnivska

Кроме того, учительница объяснила маме правила переноса, которыми должен был руководствоваться ее ребенок при выполнении этого упражнения. "Да, слова, в которых две согласные стоят рядом, можно переносить так: ли-сток или лис-ток, ля-лька или ляль-ка, па-рта или пар-та. А слова, в которых есть буква "й", переносятся так: май-ка, гай-ка, то есть буква "й" не переносится из строки в строку", – ответила учительница на вопрос мамы.

Как переносить слова ''тюльпан'' и ''лялька''? Украинцы поспорили из-за новых правил и раскритиковали учительницу: кто прав

В комментариях маме объяснили, как работают правила переноса в соответствии с действующими правилами правописания, и даже привели соответствующий параграф. Источник: Скриншот

Комментаторы указали, что учительница на самом деле не исправила работу ребенка, а добавила еще один вариант переноса, соответствующий требованиям действующих правил правописания. Еще они указали, что объяснение нужно искать в параграфе 63. Согласно ему:

  1. нельзя переносить или оставлять в предыдущей строке одну букву;
  2. нельзя разрывать сочетания букв дж, дз, обозначающие один звук;
  3. нельзя разрывать сочетания букв йо, ьо;
  4. апостроф, мягкий знак, й в в переносах не отделяем от предыдущей буквы;
  5. когда корень начинается с гласной, перенос делается произвольно;
  6. при совпадении одинаковых согласных одну букву оставляем, а вторую переносим в следующую строку
  7. в переносах не разрываем односложные префиксы перед согласными, а многосложные префиксы разрывать можно;
  8. при переносах сложных слов нельзя оставлять в конце строки начальную часть второй основы, если она не составляет слога;
  9. нельзя разрывать инициальные аббревиатуры, а также комбинированные аббревиатуры, состоящие из инициальных сокращений и цифр;
  10. в остальных случаях, не подпадающих под изложенные выше правила, слова можно произвольно переносить по слогам.

Итак, при переносе слов из задания в письме мамы, а именно "майка", "лялька", "тюльпан" и "пальма", нужно руководствоваться пунктом 4 об апострофе, мягком знаке и букве "й". Поскольку разделять их с предыдущей буквой нельзя, перечисленные слова можно переносить двумя способами.

Как переносить слова ''тюльпан'' и ''лялька''? Украинцы поспорили из-за новых правил и раскритиковали учительницу: кто прав

Среди комментариев была и критика в адрес учительницы, которая якобы все усложняет. Источник: Скриншот

Хотя некоторые комментаторы назвали нормы правописания слишком сложными. Они также раскритиковали учительницу, которая так усложняет обучение детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие слова украинского языка большинство пишет неправильно.

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