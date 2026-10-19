Как переместить спички: непростая головоломка

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Еще при нашей с вами жизни мы увидим, как Китай выдвинет территориальные претензии к России. Интервью с КулебойЕще при нашей с вами жизни мы увидим, как Китай выдвинет территориальные претензии к России. Интервью с КулебойНацбанк выпустил новые 5 грнНацбанк выпустит новые 5 грн: будут в оригинальном дизайнеИллюстрация - загранпаспорт УкраиныУкраинцам не сделают загранпаспорт без этого: какой документ нужно обязательно предоставитьУкраинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISWУкраинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISWКто нарушает правила при выполнении разворота? Задание по ПДДКто нарушает правила при выполнении разворота? Задание по ПДДармия России потериСилы обороны сократили численность армии РФ еще на 2100 оккупантов: данные ГенштабаУкраинцы с Дією в телефоне могут оформить базовую выплатуУкраинцы с Дією в телефоне могут оформить базовую выплату: какие правилаОккупанты атаковали Ривненскую область: повреждена гражданская инфраструктура, есть раненыеОккупанты атаковали Ривненскую область: повреждена гражданская инфраструктура, есть раненыеБудет свежий укроп всю зиму: как выращивать его на подоконникеБудет свежий укроп всю зиму: как выращивать его на подоконникеДля украинцев в Польше действуют "неприятные" ограниченияДля украинцев в Польше действуют "неприятные" ограничения: кто может столкнуться с проблемами

Как переместить спички: непростая головоломка

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
icon 36
Как переместить спички: непростая головоломка
Головоломка. Источник: roopvibes.com

Головоломки со спичками – отличный способ проверить сообразительность, внимательность и способность находить нестандартные решения. Иногда даже самая простая задача заставляет хорошенько поразмыслить. Смотрите изображение ниже

Предлагаем вам интересную загадку, для решения которой понадобятся лишь логика и немного пространственного воображения. Перед вами большой квадрат, сложенный из 12 спичек. Внутри него образовались четыре одинаковых маленьких квадрата. Ваша задача – переместить только три спички так, чтобы образовалось ровно три квадрата одинакового размера.

Как переместить спички: непростая головоломка

Головоломка. Источник: roopvibes.com

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 1,6 т.
"Когда и у нас такое будет?" Украинка удивила рассказом о родительских собраниях в США, где родители не знают ни учителей, ни друг друга
icon 1,6 т.
"Когда и у нас такое будет?" Украинка удивила рассказом о родительских собраниях в США, где родители не знают ни учителей, ни друг друга
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 723
Вместе, отдельно или с дефисом? Как правильно писать название жителя Ивано-Франковска
icon 723
Вместе, отдельно или с дефисом? Как правильно писать название жителя Ивано-Франковска
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 759
"Вечір чим кінчається, а ранок починається?" Загадка для 2-го класса поставила отца школьника в тупик
icon 759
"Вечір чим кінчається, а ранок починається?" Загадка для 2-го класса поставила отца школьника в тупик

При этом нельзя ломать спички, убирать их или добавлять новые. Все 12 должны остаться в новой фигуре.

На поиск правильного ответа дается 40 секунд. Попытайтесь представить, какие части конструкции можно изменить, не нарушив остальные квадраты.

Не спешите заглядывать в ответ. Возможно, решение гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.

Как правильно переместить спички: ответ на головоломку

Секрет задачи заключается в том, что новые квадраты не обязательно должны оставаться в пределах исходной фигуры.

Как переместить спички: непростая головоломка

Правильный ответ. Источник: roopvibes.com

В результате останутся три одинаковых квадрата: верхний левый, нижний правый и новый, расположенный справа вверху.

Такие задачи помогают тренировать пространственное мышление и учат не ограничиваться очевидными вариантами. А главное – для умственной разминки достаточно всего нескольких минут.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой фигуру-"книжку" нужно было превратить в три треугольника

Похожие темы
головоломкаоптическая иллюзия
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться