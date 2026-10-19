Как переместить спички: непростая головоломка

Головоломки со спичками – отличный способ проверить сообразительность, внимательность и способность находить нестандартные решения. Иногда даже самая простая задача заставляет хорошенько поразмыслить. Смотрите изображение ниже

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Предлагаем вам интересную загадку, для решения которой понадобятся лишь логика и немного пространственного воображения. Перед вами большой квадрат, сложенный из 12 спичек. Внутри него образовались четыре одинаковых маленьких квадрата. Ваша задача – переместить только три спички так, чтобы образовалось ровно три квадрата одинакового размера.

При этом нельзя ломать спички, убирать их или добавлять новые. Все 12 должны остаться в новой фигуре.

На поиск правильного ответа дается 40 секунд. Попытайтесь представить, какие части конструкции можно изменить, не нарушив остальные квадраты.

Не спешите заглядывать в ответ. Возможно, решение гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.

Как правильно переместить спички: ответ на головоломку

Секрет задачи заключается в том, что новые квадраты не обязательно должны оставаться в пределах исходной фигуры.

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В результате останутся три одинаковых квадрата: верхний левый, нижний правый и новый, расположенный справа вверху.

Такие задачи помогают тренировать пространственное мышление и учат не ограничиваться очевидными вариантами. А главное – для умственной разминки достаточно всего нескольких минут.

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