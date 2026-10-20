"Как объяснить 7-летнему ребенку, что Родина – это труд и праздник?" Украинка обратила внимание на стихотворение в школьном учебнике: что с ним не так
В украинских соцсетях разгорелась дискуссия вокруг стихотворения "Родина" Анатолия Костецкого, которое было напечатано в учебнике для учеников начальной школы. В издании 2019 года это произведение, написанное еще во времена СССР, приведено без последних двух строк.
Несмотря на это, в стихотворении упоминается, что "Родина – это труд и праздник", что отсылает к советским нарративам. На это обратила внимание пользовательница Threads с ником niche_nka.
"У меня нет слов. Задали детям выучить стихотворение. Мне оно показалось крайне странным. Думаю какой нафиг труд и вообще для семилетнего ребенка как-то оно не то. А оказывается они просто убрали две последние строки. И это издание 2019 года", – написала она.
Полная версия этого стихотворения звучит так:
Знаєш ти, що таке Батьківщина?
Батьківщина – це ліс осінній,
це домівка твоя і школа,
і гаряче сонячне коло.
Батьківщина – це труд і свято,
Батьківщина – це мама й тато,
це твої найщиріші друзі
і бджола у весіннім лузі.
Батьківщина – це рідна мова,
це дотримане чесне слово,
небо синє і сад зелений,
революція, мир і Ленін.
В комментариях пользователи удивлялись, что это стихотворение до сих пор присутствует в образовательной программе. Однако выяснилось, что учили его не все, то есть все зависит от учебника, по которому учатся дети в школах.
"Труд и праздник – это чисто совдеповский нарратив. Когда я с ребенком что-то учу, то объясняю смысл написанного, чтобы не тупо заучить, а понять. Как мне объяснить семилетнему ребенку, что Родина это труд и праздник?","Какой ужас… от стишка веет советщиной","Вопросы к украинской системе образования, учебникам и методикам преподавания были, есть и будут еще долгие, долгие годы", – такие мнения высказали украинцы.
Однако были и те, кто придерживался другой точки зрения.
"2005 год, урок чтения и я получаю первую 12-ку за изучение стихотворения – этого стихотворения, в такой же сокращенной форме. Коммунистом я от этого не стал. Это стихотворение украинского автора об Украине, изданное в советское время в том виде, в котором его пропустила бы цензура. Если это проблематично, то давайте еще до "Любіть Україну" докопаемся. Там также о труде и изгнанных на запад чужаках, и его тоже отредактировали советские власти", – писал комментатор.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцы устроили дискуссию из-за учебника по программе 2-4 классов, одобренного Министерством образования и науки. В частности, пользовательница сети Threads Вероника Марин жаловалась на то, что в пособии до сих пор употребляется термин "Западная Украина", упоминается советский космонавт Юрий Гагарин, а на страницах можно встретить героя рассказа советского писателя украинского происхождения Николая Носова "Незнайка".
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