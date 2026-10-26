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Как правильно сказать по-украински: "поверхові" или "поверхневі" знания? Ошибаются даже знатоки языка

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
66
Как правильно сказать по-украински: "поверхові" или "поверхневі" знания? Ошибаются даже знатоки языка
Не бойтесь заглядывать в словарь. Особенно если употребляете паронимы. Источник: Pexels

Паронимы, то есть слова, близкие по звучанию, но разные по значению, могут вносить путаницу даже в речь профессиональных филологов. В украинском языке такими словами являются, например, прилагательные "поверховий" и "поверхневий".

В том, что она всегда употребляла их неправильно, призналась репетитор по словесности Оксана Николаевна. В своем TikTok она поделилась, что считала правильным называть неглубокие знания "поверхневими". Однако, как выяснилось, это было ошибкой.

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"Поверховий" в украинском языке – это тот, который касается этажа здания, то есть "поверху", или имеет определенное количество этажей. Например, "одноповерховий", "десятиповерховий" или "багатоповерховий" дом. Кроме того, это слово употребляют в переносном значении – "неглубокий", "такой, что не раскрывает сути". То есть знания могут быть именно "поверховими". О таких еще говорят "нахапали по верхах". "Поверховим" может быть также впечатление, толкование, суждение. Леся Украинка, например, писала про "поверховий тон", имея в виду неглубокое, не слишком основательное изложение.

"Поверхневий" – так говорят о чем-то, расположенном на поверхности или происходящем на небольшой глубине от нее. Так говорят, в частности, про "поверхневі води" или "поверхневе дихання", "поверхневий натяг".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем разница между паронимами "запинатися" и "затинатися".

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