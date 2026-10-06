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Как убрать спички, чтобы получилось 3 квадрата? Головоломка

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read1 мин
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Как убрать спички, чтобы получилось 3 квадрата? Головоломка
Ваша задача — убрать из этой фигуры три спички, чтобы остались три квадрата. Источник: mindyourdecisions.com

Обычные спички могут стать настоящим испытанием для вашей логики и пространственного мышления. И все благодаря головоломкам с трансформацией фигур. Смотрите изображение ниже.

Перед вами сетка из квадратов, выложенная из 15 спичек. OBOZ.UA предлагает вам догадаться, как можно убрать из неё 3 спички, чтобы осталось только три квадрата. Попробуйте решить эту задачу и узнайте, насколько быстро ваш мозг способен адаптироваться к нестандартным условиям.

Как убрать спички, чтобы получилось 3 квадрата? Головоломка

Уберите три спички, чтобы осталось три квадрата. Источник: mindyourdecisions.com

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Условия задачи не ограничивают время на поиск ответа. Главное — попытаться найти решение самостоятельно. И не забывайте: ваша задача — не переместить спички, а именно убрать их полностью.

Все еще не можете найти ниточку, ведущую к решению? Что ж, воспользуйтесь подсказкой: квадраты, которые должны образоваться в результате, не имеют общих сторон. Теперь ещё раз тщательно подумайте над задачей и не переходите к объяснению, пока не найдёте ответ.

А чтобы превратить сетку из задачи в три квадрата, нужно было убрать центральную горизонтальную спичку из верхнего ряда и разобрать внешнюю часть нижнего левого квадрата. Вот так, удалив из фигуры три спички, вы получите три квадрата, которые соприкасаются друг с другом только вершинами.

Как убрать спички, чтобы получилось 3 квадрата? Головоломка

Ответ на головоломку. Источник: mindyourdecisions.com

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было превратить сетку в три квадрата, переместив три спички.

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