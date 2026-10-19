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Как сказать "кое-где" на украинском языке: есть несколько вариантов

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
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Как сказать "кое-где" на украинском языке: есть несколько вариантов
Правила украинского языка. Источник: Создано с помощью ИИ

В повседневной речи иногда встречаются русские слова, хотя в украинском языке для них есть благозвучные и точные эквиваленты. Одно из таких слов – "кое-где".

Заменить его совсем несложно. OBOZ.UA рассказывает, что существует несколько украинских вариантов, которые помогут выразить мысль естественно и без русизмов.

Самый распространенный эквивалент русского "кое-где" – "подекуди". Это наречие, которое означает "в некоторых местах", "не везде", "в отдельных местах". Оно не изменяется по родам, числам или падежам и всегда пишется слитно.

В зависимости от смысла предложения можно также употреблять другие слова и выражения:

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  • де-не-де;
  • деінде;
  • місцями – на отдельных участках определенной территории;
  • зрідка – время от времени, нечасто (уместно, когда речь идет о повторяемости действия, а не о расположении).

Все эти варианты помогают разнообразить речь, однако подбирать их следует в соответствии с контекстом.

Чтобы лучше понять значение слова и его синонимов, рассмотрим несколько предложений:

Подекуди на лісових стежках ще лежало пожовкле листя.

Де-не-де поміж хмарами пробивалися сонячні промені.

Після нічного дощу дорога місцями залишалася мокрою.

На старовинних будинках деінде збереглися різьблені дерев'яні віконниці.

OBOZ.UA предлагает узнать, как перевести слово "отнюдь" на украинский язык.

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