Как сказать ''підходящий'' по-украински? Проверьте себя

Мы уже неоднократно рассказывали, что активные причастия с суффиксами -ач-/-яч, -уч-/-юч- не свойственны украинскому языку. Но так же нежелательны прилагательные с суффиксом -ящ-, в большинстве случаев их считают калькой с русского.

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Но что делать со словом "підходящий", которое явно повторяет русское "подходящий"? OBOZ.UA разбирался, чем его можно заменить.

Первый ответ находим прямо в академическом словаре. Он называет прилагательное "підходящий" синонимом слова "підхожий". И этот вариант языковеды называют исконно украинским словом. Итак, мы покупаем "підхожий за розміром костюм" или выбираем "підхожу за кольором керамічну плитку".

Но сервис OnlineCorrector предлагает еще несколько интересных вариантов, которые точнее передадут нюансы значения. Например, объект для изучения лучше назвать "придатним", настроение для написания стихов – "пригожим", удачное время – "слушним", удачный по цене – "поцінним", а отрезок, приближающийся к, скажем, вершине треугольника, – "наближеним". В некоторых случаях также могут употребляться прилагательные "відповідний" и "задовільний".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно назвать по-украински искусственно созданный водоем – не "пруд", ведь это русское слово.