Когда на вас сваливается огромный объем работы, вы наверняка вспоминаете русский афоризм "нельзя объять необъятное". Хорошая новость заключается в том, что это выражение, в отличие от многих фразеологизмов, можно перевести напрямую. Плохая – мало кто сможет с первой попытки вспомнить, как будет "необъятное" на украинском языке.

Видео дня

OBOZ.UA изучил словари и готов объяснить, как и почему стоит говорить в таких случаях. И по какой причине вам так сложно с первого раза найти эквивалент этого выражения.

Русский глагол "объять" относится к устаревшей и поэтической лексике. Именно поэтому так сложно найти человека, который употреблял бы его в быту, разве что в этом устойчивом выражении. Означает даное слово обнять или охватить что-то руками; окутать (огорнути), покрыть собой; охватить (охопити); постичь (осягнути).

И вот последнее толкование дает нам ключ к удачному переводу. Словом "неосяжний" называют что-то настолько большое, что невозможно достичь краев, что-то необозримое, безбрежное. Итак, по-украински этот афоризм передаем как "не можна осягнути неосяжне".

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему намерение Киевсовета разделить киевлян на "жителів" и "мешканців" – это филологический нонсенс.