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Как сказать на украинском "плакать навзрыд": лучшие варианты

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read2 мин
icon 99
Как сказать на украинском "плакать навзрыд": лучшие варианты
Как будет по-украински плакать навзрыд — перевод. Источник: Создано с помощью ИИ

Украинский язык богат выразительными словами и оборотами, с помощью которых можно передать самые разнообразные человеческие эмоции. Однако при переводе с русского не всегда стоит искать дословные соответствия. Часто в украинском языке есть свои собственные меткие выражения, которые точнее и естественнее передают смысл сказанного.

Например, русское выражение "плакать навзрыд" означает очень сильно плакать, не сдерживая слез, с громкими всхлипываниями и рыданиями. OBOZ.UA рассказывает, что на украинском языке эту эмоцию можно передать несколькими способами.

Одним из самых точных эквивалентов является "ридма ридати". Это фразеологическое выражение означает безудержно, горько и сильно плакать.

Впрочем, в зависимости от контекста можно использовать и другие варианты:

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  • Ридма ридати – горько, безудержно плакать, задыхаясь от рыданий.
  • Плакати-ридати – сильно плакать, выражая глубокую печаль, горе или отчаяние.
  • Ревно плакати – искренне, горько и сильно плакать.

Все три выражения естественны для украинского языка, однако имеют несколько разную эмоциональную окраску.

Примеры употребления

Чтобы лучше понять различия между этими выражениями, рассмотрим несколько предложений.

Дівчинка ридма ридала, коли дізналася, що її улюблений песик зник.

Мати плакала-ридала, проводжаючи сина в далеку дорогу.

Вона ревно плакала, перечитуючи старі листи.

В украинском языке также можно сказать "гірко плакати", "невтішно ридати", "заливатися слізьми" или "заходитися плачем". Эти выражения помогают передать различные оттенки сильного эмоционального переживания.

Кстати, выражение "И у старухи бывает проруха" употребляют тогда, когда хотят сказать, что даже опытный, умный или ловкий человек иногда может ошибиться или попасть в переделку. Дословно переводить этот фразеологизм на украинский не стоит. Как правильно сказать – читайте в материале OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точить баляси" и когда его следует употреблять.

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