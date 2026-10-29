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Как сказать по-украински "по созвону": знают далеко не все

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
33
Как сказать по-украински "по созвону": знают далеко не все
Слово "зідзвон" в украинском языке считается калькой. Источник: Pexels

Когда мы не можем до конца решить какую-то проблему или полностью что-то спланировать, то обычно оставляем окончательное решение открытым до момента финального "зідзвону". Но есть ли в украинском языке вообще слово "зідзвін"? И уместно ли употреблять фразы вроде "по зідзвону"?

Как указывает проект "Ви.Мова" на своей странице в Instagram, это слово является калькой с русского "созвон". В русском языке существует однокоренной с ним нормативный глагол "созвониться", зафиксированный в словарях. Его украинский аналог "зідзвонитися" вызывает у языковедов сомнения в уместности употребления.

Советовал избегать его и профессор Александр Пономарив. В своем блоге фразу "по созвону" он рекомендовал переводить литературно как "за телефонною домовленістю".

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Итак, если вы оставляете вопрос открытым вплоть до момента решающего звонка, можете сказать об этом так:

  • на дзвінку;
  • домовимось по телефону;
  • я подзвоню;
  • я зателефоную;
  • будемо на зв’язку;
  • наберу вас.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему неправильно говорить как "квиток в один кінець", так и "квиток в одну сторону".

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