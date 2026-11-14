Как сказать по-украински "противный": есть варианты
В повседневной речи нередко можно услышать слово "противный". Так говорят о неприятном человеке, плохом запахе или чем-то, что вызывает раздражение.
Однако по-украински правильно говорить "противный", а в зависимости от ситуации можно подобрать и более точные соответствия. OBOZ.UA рассказывает подробности.
В украинском языке есть немало слов, которыми можно передать неприязнь, отвращение или раздражение. Выбор зависит от того, о чем именно идет речь.
Наиболее точные соответствия:
- Неприємний – про людину, відчуття, подію чи ситуацію, які викликають негативні емоції.
- Огидний – про те, що спричиняє сильну відразу.
- Бридкий – про щось відразливе на смак, запах або дотик.
- Гидкий – про неприємні речі, вчинки чи поведінку.
- Осоружний – про людину або явище, які викликають стійку неприязнь.
- Нестерпний – про те, що важко витримати.
- Надокучливий – про когось або щось, що постійно дошкуляє.
- Паскудний – емоційне означення чогось дуже поганого чи неприємного.
Например, вместо привычного "противный" можно сказать:
Який огидний запах!
Він такий надокучливий, ніяк не дає спокою.
Яка ж сьогодні паскудна погода!
Цей звук такий нестерпний, що неможливо зосередитися.
Не терплю його гидких жартів.
Цей сироп такий бридкий, що важко проковтнути.
На самом деле слово "противний" является нормативным в украинском языке, поэтому отказываться от него не нужно. Словари фиксируют его, в частности, в значении "очень неприятный, отвратительный".
Итак, совершенно правильно сказать "противный запах", "противный человек" или "противный привкус".
В то же время это слово может иметь и другие значения. Например, означать что-то противоположное, направленное навстречу или враждебное.
Если же хочется выразиться точнее, украинский язык предлагает много вариантов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно заменить слово "подходящий".