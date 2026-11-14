Как сказать по-украински "противный": есть варианты

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Где сегодня бесплатно смотреть Северная Ирландия – Украина. Расписание трансляций Лиги нацийГде сегодня бесплатно смотреть Северная Ирландия – Украина. Расписание трансляций Лиги нацийКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все расклады24-летний защитник уничтожил реактивный дрон пулеметной очередью: момент попал на видео24-летний защитник уничтожил реактивный дрон пулеметной очередью: момент попал на видеоВодительское удостоверение в Украине. ИллюстрацияВо Львовской области полицейский оштрафовал водителя, потому что увидел "D" в техпаспорте: история получила интересное продолжениеСША впервые подняли вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на выход из Донбасса, – ЗеленскийСША впервые подняли вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на выход из Донбасса, – ЗеленскийОтражение воздушной атаки РФОккупанты атаковали Украину почти сотней БПЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько дронов удалось сбитьСенаторы США требуют доступа к переписке Маска с Белым домом и Пентагоном об ограничении StarshieldСенаторы США требуют доступа к переписке Маска с Белым домом и Пентагоном об ограничении Starshield"Работа как в сказке": в Германии ищут жильца для 850-летней башни. Фото"Работа как в сказке": в Германии ищут жильца для 850-летней башни. ФотоРоссия атаковала Киев и область: есть повреждения. Все подробностиРоссия атаковала Киев и область: есть повреждения. Все подробностиЧто необычного приготовить из свеклы: салат, который легко заменит традиционныеЧто необычного приготовить из свеклы: салат, который легко заменит традиционные
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как сказать по-украински "противный": есть варианты

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
66
Как сказать по-украински "противный": есть варианты
Противный. Источник: Создано с помощью ИИ

В повседневной речи нередко можно услышать слово "противный". Так говорят о неприятном человеке, плохом запахе или чем-то, что вызывает раздражение.

Однако по-украински правильно говорить "противный", а в зависимости от ситуации можно подобрать и более точные соответствия. OBOZ.UA рассказывает подробности.

В украинском языке есть немало слов, которыми можно передать неприязнь, отвращение или раздражение. Выбор зависит от того, о чем именно идет речь.

Наиболее точные соответствия:

  • Неприємний – про людину, відчуття, подію чи ситуацію, які викликають негативні емоції.
  • Огидний – про те, що спричиняє сильну відразу.
  • Бридкий – про щось відразливе на смак, запах або дотик.
  • Гидкий – про неприємні речі, вчинки чи поведінку.
  • Осоружний – про людину або явище, які викликають стійку неприязнь.
  • Нестерпний – про те, що важко витримати.
  • Надокучливий – про когось або щось, що постійно дошкуляє.
  • Паскудний – емоційне означення чогось дуже поганого чи неприємного.
Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
4,5 т.
Ребенок не хочет стоять во время минуты молчания: психолог объяснила, как правильно реагировать родителям
4,5 т.
Ребенок не хочет стоять во время минуты молчания: психолог объяснила, как правильно реагировать родителям
Алина МилсентАлина Милсент
1,4 т.
Какой цвет нравится? Тест покажет, любите ли вы сюрпризы
1,4 т.
Какой цвет нравится? Тест покажет, любите ли вы сюрпризы
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,2 т.
Что такое "правило объятий Диснея": родителям стоит взять его на вооружение
1,2 т.
Что такое "правило объятий Диснея": родителям стоит взять его на вооружение

Например, вместо привычного "противный" можно сказать:

Який огидний запах!

Він такий надокучливий, ніяк не дає спокою.

Яка ж сьогодні паскудна погода!

Цей звук такий нестерпний, що неможливо зосередитися.

Не терплю його гидких жартів.

Цей сироп такий бридкий, що важко проковтнути.

На самом деле слово "противний" является нормативным в украинском языке, поэтому отказываться от него не нужно. Словари фиксируют его, в частности, в значении "очень неприятный, отвратительный".

Итак, совершенно правильно сказать "противный запах", "противный человек" или "противный привкус".

В то же время это слово может иметь и другие значения. Например, означать что-то противоположное, направленное навстречу или враждебное.

Если же хочется выразиться точнее, украинский язык предлагает много вариантов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно заменить слово "подходящий".

Похожие темы
толкование словукраинский язык
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!