Бывает, смотришь на человека, и он сразу вызывает у тебя приятное чувство приязни, симпатии, желание пообщаться. И хочется сказать, что этот человек "располагает к себе". Но как это будет именно на украинском языке?

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Поиск соответствия этой идиоме учит нас несколько неочевидному способу переводить целые устойчивые выражения. OBOZ.UA раскрывает все детали.

Проблемным здесь является слово "располагать", ведь прямой перевод "розташовувати до себе", который первым приходит на ум, явно не имеет смысла. Как же тогда найти нужный глагол? Попробуем образовать от него существительное. Слово "расположение" уже проще перевести – его передаем по-украински как "розташування", если речь идет о физическом положении объекта в пространстве, и как "прихильність", когда говорим о теплых эмоциях.

И правда: "проявить расположение" по-украински будет "виявити прихильність". А человек, который "располагает к себе", соответственно, будет "викликати прихильність". А можно еще упростить и сказать: "Ця людина прихиляє до себе".

И это не единственный способ перевести эту идиому. Вот несколько удачных вариантов:

привертати до себе;

схиляти на свій бік;

вабити;

прикохувати;

прилюблювати;

принаджувати;

причакловувати;

причаровувати.

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