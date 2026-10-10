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Как сказать на украинском "всыпать": перевод

Алина МилсентАлина Милсент
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Как сказать на украинском "всыпать": перевод
Ссора. Источник: Создано с помощью ИИ

В разговорном русском языке слово "всыпать" может означать совсем не то, что буквально "насыпать что-то внутрь". Когда говорят "ему всыпали", обычно имеют в виду наказание, отповедь или избиение.

На украинском языке перевод зависит от контекста и от того, насколько резко вы хотите выразиться. OBOZ.UA рассказывает, как перевести это слово на украинский.

Наиболее близкими украинскими эквивалентами являются:

  • дати прочухана;
  • дати прочуханки;
  • усипати;
  • відшмагати.

Например, русское "отец ему всыпал за плохое поведение" можно передать как "батько дав йому прочухана за погану поведінку".

А фразу "ему так всыпали, что запомнил надолго" – как "йому так дали прочухана, що надовго запам'ятав".

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Именно выражение "дать прочухана" чаще всего уместно, когда речь идет не обязательно о буквальном физическом наказании, а о серьезном выговоре или резком наказании в целом.

Если же в тексте прямо подразумевается избиение, можно использовать глагол "відшмагати".

Кстати, русское выражение "обещанного три года ждут" часто употребляют, когда кто-то долго не выполняет обещание или когда обещанного приходится ждать неизвестно сколько. В украинском языке есть немало собственных поговорок и пословиц с очень похожим смыслом. Подробности – читайте в материале OBOZ.UA.

OBOZ.UA предлагает узнать, как перевести слово "отнюдь" на украинский язык.

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