Как сказать "заблуждение" на украинском: есть несколько метких эквивалентов

Когда вы по какой-то причине воспользовались недостоверной информацией или кто-то специально вас запутал, вы можете, рассказывая о такой неприятности, назвать ее словом "заблуждение". Проблема в том, что такого слова в украинском языке нет.

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Как правильно его заменить, разбирался музыкант, блогер и энтузиаст изучения языка Рами Аль Шайер. Он нашел несколько действительно удачных эквивалентов.

Самый точный эквивалент – это слово "омана". "Ввести в заблуждение" так и переводится – "ввести в оману". "Очень меткое и красивое слово. То есть вместо "жить или находиться в заблуждении" говорим "бути в омані"", – сказал Аль Шайер.

Еще один эквивалент, который он нашел в словарях, – это "облуда". "Это такой книжный, я бы даже сказал, элегантный эквивалент, и он четко описывает суть", – сказал блогер.

В контексте ложных мнений он предложил украинское существительное "хиба". Однако оно также имеет значение "ошибка, недостаток, отрицательная черта, дефект, неисправность". Поэтому оно не может быть стопроцентным переводом слова "заблуждение". Лишь в отдельных контекстах.

Кроме того, Рами Аль Шайер нашел красивое слово в произведениях Панаса Мирного. "Та то ману тільки пускають. Знаємо ми, твердили перші", – процитировал он. Словосочетанием "пускати/напускати ману" действительно можно перевести фразу "вводить в заблуждение".

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