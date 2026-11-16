''Как это пропустили в учебную программу?'' Украинцев возмутила сказка о зайчике, который хотел утопиться в реке

Мама украинского второклассника с ником dinomrumun пожаловалась на задание в школьном учебнике. Женщина обратила внимание, что дети должны прочитать сказку о зайце, который хотел утопиться в реке.

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В посте в TikTok мама школьника удивляется, зачем изучать подобные произведения в начальных классах. Кроме того, она подчеркивает, чему учат детей такие рассказы.

"Речь идет о зайчике, которого все обижали. Интересно, чему эти авторы учат детей во втором классе? Если тебя обижают, то идти и топиться?" – отмечает женщина.

В комментариях пользователи сети не понимают, зачем подобные произведения добавляют в школьную программу.

"Так детям внушают эту мысль, а потом говорят: "Откуда это?".

"Я бы просто запретила читать такую сказку. Иногда мы не выполняем задание, если там подобное".

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"Чему учат наших детей?"

А некоторые заметили, что в учебнике были и другие ошибки. В частности, вместо "річки" было написано "рікич".

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