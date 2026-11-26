Мама пятиклассника пожаловалась на задание по технологии. Школьники должны были сшить игольницу.

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В посте в Threads женщина с ником nadiyno удивляется, зачем подобный опыт пригодится ее сыну в будущем. По ее мнению, лучше, чтобы ребенок занимался тем, что станет полезным в современном мире.

"5-й класс. Задание по технологии – сшить игольницу. Как эта практика-опыт пригодится моему сыну в будущем? В 10 лет ему такие навыки 100% не нужны! Подрастет – потом, если сам захочет, будет штаны зашивать, а если не захочет, то новые купит в просторах Duty Free", – написала женщина.

В комментариях женщину раскритиковали за подобное мнение. Так, значительное число украинцев подчеркивало, что навык шитья всегда пригодится в жизни. К тому же, это развивает мелкую моторику, концентрацию, нейронные связи и кругозор. Кроме того, во взрослой жизни, при необходимости, парень сможет хотя бы пришить пуговицу.

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"Сначала они не хотят учиться шить, а потом удивляются, почему укоротить джинсы стоит не бесплатно, там же работы на 5 минут".

"Развитие мелкой моторики, понимание того, как работают швы (не только на ткани), внимательность, умение чинить мелкие вещи. Главное – дать ему сделать это самому, а не делать за него".

"Если сможет сам сшить игольницу, то сможет и пуговицу себе пришить или зашить штаны по шву (при необходимости). Что умеешь – за плечами не носишь".

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"Для того же, для чего задачи на движение, площадь или дроби! Даже если он никогда в жизни не будет считать, мозг все равно развивается. А тут еще и нейронные связи. А шитье – полезное занятие. Оно развивает кругозор, мелкую моторику, объемное мышление, усидчивость, ну и навыки. И 10 лет – вполне нормальный возраст, и в 6 дети уже что-то шьют или вышивают".

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"Почитала ваши комментарии, и мне даже немного жаль вашего сына, и не потому, что ему задали сшить игольницу. Мы не живем во времена, когда нужно штопать носки (пока что), но базовые навыки шитья для любого пятиклассника – это не высшая математика. Даже с точки зрения воспитания это прекрасный пример того, что любой труд важен, требует концентрации и должен цениться, а не обесцениваться. Даже такой небольшой, как изготовление игольницы".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что задание по математике для первого класса озадачило украинских родителей.