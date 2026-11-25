Во время поиска жилья или бронирования гостиничного номера мы часто обращаем внимание на наличие отопления, водоснабжения, душа и других необходимых для комфортного проживания условий. Однако не все знают, как правильно назвать их по-украински, не прибегая к калькированию с русского.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, чем стоит заменить русское слово "удобства" и на какой языковой нюанс следует обратить внимание.

Описывая комфортное жилье, украинцы нередко используют словосочетание "квартира з усіма зручностями". Хотя слово "зручність" является нормативным, в контексте бытовых условий языковеды советуют отдавать предпочтение другому соответствию.

Естественнее по-украински звучит "квартира з усіма вигодами". Само слово "вигода" с ударением на втором слоге обозначает благоприятные условия для проживания, бытовой комфорт.

Вот несколько примеров правильного словоупотребления:

На вихідні ми орендували невеликий будинок з усіма вигодами.

Туристам пропонують просторі номери з вигодами.

Родина переїхала до нового помешкання з усіма сучасними вигодами.

Навіть у віддаленому гірському селі можна знайти садибу з усіма вигодами.

В украинском языке есть слова, которые пишутся одинаково, но в зависимости от ударения имеют разное значение. Именно к таким относится слово "вигода".

РЕКЛАМА

Ви́года – польза, прибыль, барыш, благоприятный результат определенной деятельности.

– польза, прибыль, барыш, благоприятный результат определенной деятельности. Виго́да – удобство, комфорт, благоприятные бытовые условия.

Например, предприниматель может искать финансовую вы́году от заключения сделки, а путешественник – выбирать жилье со всеми выго́дами.

Поэтому при описании жилья стоит не только правильно подбирать слова, но и помнить об ударении, ведь от него может зависеть значение сказанного.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA объяснял, в чем разница между украинскими словами "серцевий" и "сердечний".