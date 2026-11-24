Только каждый четвертый украинский школьник заявил, что получает удовольствие от уроков, чувствует себя энергичным и спокойным. Сон оказался наиболее уязвимым компонентом благополучия: 36% учеников отметили, что иногда, редко или никогда не просыпались бодрыми. Среди учеников средней и старшей школы этот показатель указывает на категорию подростков, которым постоянно не хватает полноценного отдыха.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования ЮНЕСКО, особенностью которого стал опрос школьников 5-11 классов. Социальные отношения являются ключевыми факторами благополучия, как и факторы, влияющие на их благополучие. Таким образом, дети из всего школьного сообщества чаще всего упоминают отношения с друзьями вне школы – 43%, общую ситуацию в стране – 42%, отношения в семье – 35%, с одноклассниками – 35%.

"Большинство школьников охарактеризовали свое самочувствие за последний месяц как довольно позитивное. Большинство детей часто или всегда чувствовали бодрость (88%) и занимались деятельностью или выполняли задания, которые им нравились (79%). Наличие сил и энергии (74%), чувство спокойствия (73%) и качественный сон (64%) оценивались несколько ниже, но также были преимущественно позитивными", – говорится в результатах исследования.

Что помогло бы детям чувствовать себя лучше, – 55% выбирают больше общения со сверстниками, 39% – с семьей; лишь 4% – консультации со школьным психологом.

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"Эти показатели свидетельствуют о том, что индивидуальная работа ребенка с профессионалом не может заменить потребность в позитивной социальной среде", – отмечают специалисты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти треть украинских школьников имеют проблемы с мотивацией к учебе.

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