Связь с дедушкой или бабушкой может стать одним из самых ценных родственных отношений, в которых сочетаются любовь, забота и жизненная мудрость. Однако самые крепкие отношения не возникают сами собой.

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Как объясняет издание YourTango, опытные бабушки и дедушки знают, как правильно выстраивать общение, чтобы оставить действительно глубокий и важный след в жизни внуков. И вот шесть простых привычек тех, кому удается создать настоящую близость с детьми, на которые указали эксперты.

Они создают семейные традиции, наполненные любовью

Семейный психотерапевт из Лос-Анджелеса (США) Мэри Кей Кочаро убеждена, что совместное время играет важную роль в формировании крепкой связи с внуками. У нее есть две маленькие внучки, которые живут в Европе, поэтому ей пришлось искать способы поддерживать с ними близость.

Один из них – как можно чаще ездить к ним в гости. Она регулярно проводит с девочками Хэллоуин, Рождество, весенние и часть летних каникул. Это уже стало их традицией, которую внучки всегда ждут. Кроме того, каждое воскресное утро бабушка находит время, чтобы почитать им книги. Из-за девятичасовой разницы во времени ей приходится рано вставать, брать чашку кофе и читать, пока девочки еще лежат в своих кроватях во Франции. Они обожают этот ритуал и даже перелистывают страницы вместе с бабушкой. Благодаря этому возникает ощущение, будто она сидит рядом с ними.

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Они не вмешиваются в воспитание детей

Бабушки и дедушки, у которых крепкие отношения с внуками, не вмешиваются в дела родителей, даже если не согласны с их решениями. Исключение – ситуации, когда ребенку угрожает опасность, отмечает семейный консультант Кэти Рамспергер.

Такие бабушки и дедушки не забывают о днях рождения внуков и вместо открытки с деньгами выбирают для них подарки. Они понимают, что лучший подарок – это время, проведенное вместе за занятием, которое нравится обоим. Все это помогает построить долгую дружбу, основанную на взаимном уважении и общих интересах.

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Они дают внукам почувствовать, что те важны и их замечают

Карьерный консультант и лайф-коуч Лиза Петсинис считает, что бабушки и дедушки могут выражать любовь без слов – через простые, но искренние жесты. Это могут быть долгие объятия, протянутая в знак поддержки рука или внимательный взгляд. Такие проявления заботы дают ребенку ощущение безусловной любви и понимания.

Эти чувства запечатлеваются в памяти и становятся внутренней опорой, к которой человек может возвращаться даже в самые сложные периоды жизни. Осознание того, что тебя замечают, ценят и любят, формирует особую связь, которую трудно разрушить. Исследования старения и семейных отношений между поколениями показывают, что отношения между бабушками, дедушками и взрослыми внуками часто напоминают дружбу, основанную на доверии и личных секретах. В целом с возрастом обоих поколений такие отношения становятся глубже и значимее.

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Они искренне радуются каждой минуте вместе

Адвокат Дженнифер Харгрейв отмечает, что бабушки и дедушки, умеющие полностью сосредоточиться на внуках и искренне наслаждающиеся общением с ними, создают связь на всю жизнь. Они знают все любимые игры своих внуков и с радостью проводят с ними время – ходят на прогулки, держат наготове все для совместных занятий.

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Благодаря этому дети всегда знают, что есть взрослые, кроме родителей, которым они по-настоящему интересны. Эта связь помогает им расти любознательными и открытыми к приключениям людьми с прочными жизненными ценностями.

Они отдают, не ожидая ничего взамен

Бабушки и дедушки безмерно много отдают своим близким, ведь понимают истинную ценность семьи. Их счастье – видеть счастливыми тех, кого они любят, объясняет писательница Эрика Гордон. В старшем возрасте они осознают, что дарить гораздо приятнее, чем получать. Именно поэтому они постоянно делятся с внуками своей любовью, заботой и временем, ничего не требуя взамен.

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У мудрых бабушек и дедушек можно многому научиться. За плечами у них долгая жизнь, полная путешествий, разнообразных событий, ошибок и приобретенного опыта. Они, вероятно, хорошо знают, что в молодости не стоит принимать как должное, на что не следует тратить время и кому и чему нужно уделять больше всего внимания.

Они признают собственные ошибки и пытаются их исправить

Писательница Лиза Холидей на собственном опыте убедилась: обвинять других всегда проще, чем признавать последствия собственных поступков. Особенно бабушки не боятся сложных вопросов. Они не избегают разговоров о решениях, которые когда-то приняли, и готовы признавать свои ошибки. С годами мы накапливаем жизненный опыт, а страх все меньше влияет на наши поступки.

Они знают, что переданные знания ценнее любых слов. Поэтому всегда искренне и открыто рассказывают внукам обо всем и готовы с доброжелательностью и теплом посоветовать, как поступить лучше.

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