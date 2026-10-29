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Как исправить уравнение: головоломка со спичками

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
117
Как исправить уравнение: головоломка со спичками
Чтобы исправить это уравнение, нужно передвинуть всего одну спичку. Источник: quiz.3o9.in

Ищете способ быстро развлечься и заодно проверить свое логическое мышление? Поиск нестандартных решений в головоломках со спичками – это отличный тренажер для внимания. Смотрите изображение ниже.

Перед вами уравнение 1 + 9 = 1, выложенное из 14 спичек. OBOZ.UA предлагает вам придумать, как передвинуть всего одну из них, чтобы уравнение стало верным. Если готовы к настоящему вызову, попробуйте уложиться в 20 секунд. Именно такой результат показывают настоящие мастера головоломок со спичками.

Как исправить уравнение: головоломка со спичками

Передвиньте всего одну спичку, чтобы уравнение стало верным. Источник: quiz.3o9.in

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Такие задания помогают тренировать логическое мышление, сообразительность и умение находить нестандартные решения. Чтобы справиться с головоломкой, внимательно присмотритесь к уравнению и подумайте, куда лучше всего переместить спичку. Изучите все цифры, поймите, какие из них и как можно преобразовать, переложив всего одну спичку

Нужна подсказка? Вот она – в этой задаче мы преобразуем только цифры. Знаки можно оставить в покое. Если вы не уложились в 20 секунд, воспользуйтесь этой подсказкой и еще раз подумайте над заданием. Не переходите к объяснению правильного ответа, пока не придумаете свой вариант.

Итак, чтобы исправить это уравнение, нужно превратить девятку в ноль. Для этого переверните центральную горизонтальную спичку в цифре вертикально. Получится уравнение 1 + 0 = 1. Как видим, оно наконец сходится.

Как исправить уравнение: головоломка со спичками

Ответ на головоломку. Источник: quiz.3o9.in

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную головоломку со спичками, в которой нужно было из двух треугольников сделать шесть, передвинув четыре спички.

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