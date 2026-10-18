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Как заставить детей замолчать? Учительница начальных классов показала гениальный лайфхак

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
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Как заставить детей замолчать? Учительница начальных классов показала гениальный лайфхак
Один карандаш поможет ребенку учиться писать, другой - соблюдать тишину. Источник: Pexels

Шум на уроках – обычное дело для начальной школы. Еще не до конца адаптированные к обучению дети постоянно отвлекаются и начинают говорить без разрешения. Как заставить их всех вместе посидеть тихо хотя бы несколько минут, придумала учительница Татьяна Войтович.

Ролик с лайфхаком она опубликовала на своей странице в Facebook. И подписала словами: "Лайфхак) Как навести тишину на уроке? Не благодарите, коллеги".

Суть трюка заключается в том, чтобы дать детям задание как можно дольше удерживать карандаш на лице. Большинство учеников Войтович пошли простым путем и зажали предмет зубами. Это нисколько не помешало им продолжать учиться писать и даже весело махать руками на камеру. А одна девочка пошла дальше и усложнила себе задачу, прижав карандаш к носу верхней губой. Так или иначе, говорить это ей тоже не давало. 

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Как заставить детей замолчать? Учительница начальных классов показала гениальный лайфхак

В комментариях пошутили, что этот лайфхак сложно назвать действительно надежным. Источник: Скриншот

Впрочем, в комментариях пошутили, что когда дети устанут и карандаши начнут падать на пол, шума станет только больше. Что вполне похоже на правду, однако все же стоит хотя бы нескольких минут тишины и сосредоточенной работы в классе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие два совета дала желающим изучить английский язык победительница конкурса Global Teacher Prize Ukraine 2026 Светлана Меркулова.

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