Как заставить детей замолчать? Учительница начальных классов показала гениальный лайфхак

Шум на уроках – обычное дело для начальной школы. Еще не до конца адаптированные к обучению дети постоянно отвлекаются и начинают говорить без разрешения. Как заставить их всех вместе посидеть тихо хотя бы несколько минут, придумала учительница Татьяна Войтович.

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Ролик с лайфхаком она опубликовала на своей странице в Facebook. И подписала словами: "Лайфхак) Как навести тишину на уроке? Не благодарите, коллеги".

Суть трюка заключается в том, чтобы дать детям задание как можно дольше удерживать карандаш на лице. Большинство учеников Войтович пошли простым путем и зажали предмет зубами. Это нисколько не помешало им продолжать учиться писать и даже весело махать руками на камеру. А одна девочка пошла дальше и усложнила себе задачу, прижав карандаш к носу верхней губой. Так или иначе, говорить это ей тоже не давало.

Впрочем, в комментариях пошутили, что когда дети устанут и карандаши начнут падать на пол, шума станет только больше. Что вполне похоже на правду, однако все же стоит хотя бы нескольких минут тишины и сосредоточенной работы в классе.

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