Украинский преподаватель математики Евгений Ткаченко раскритиковал решение Министерства образования и науки о подготовке карьерных советников в школах. По его словам, появление таких консультантов напоминает деградацию образования, ведь дети не получают даже базовых знаний из-за дистанционного обучения, воздушных тревог и сорванных уроков.

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Об этом педагог написал в посте в Facebook. Он подчеркивает, что в то время, когда учителям не хватает средств на повышение зарплат, не все школы обеспечены укрытиями, а дети сидят дома, вводят карьерное консультирование, которое предполагает новые должности и расходы.

"Образование деградирует или мне кажется? 10 000 карьерных советников в школах. Когда учителям не всегда есть чем платить зарплаты. О какой профориентации можно говорить, когда дети массово не получают даже базового образования из-за дистанционки, постоянных тревог и сорванных уроков? Будто живем в параллельной реальности. Ставят генераторы там, где нет укрытий, а дети все равно сидят дома. До сих пор не во всех школах есть нормальные укрытия – зато появляются новые должности и расходы. Учителям не хватает нормальных зарплат, но для карьерного консультирования разворачивают масштабные инициативы", – пишет педагог.

Он отмечает, что у школьников вместо уроков их имитация: они "подключаются" к онлайн-занятиям, но играют в игры или просят бабушку посидеть вместо них, а сами спят. Преподаватель подчеркивает, что сначала необходимо обеспечить безопасность, качественное очное обучение и достойную оплату учителям, а потом создавать новые должности.

В комментариях педагога поддержали, отметив, что подобный шаг разрушает украинское образование, а в современном мире есть возможности для качественного консультирования при необходимости.

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"Нонсенс. Увольняют учителей-предметников из-за перепрофилирования, а средства на никому не нужных профконсультантов есть. Профориентация – очередное мошенничество, никому не нужны профориентаторы. В современном мире есть возможности для качественного консультирования при необходимости".

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"Еще один великий шаг к европейскому образованию и подальше от отечественного. А кто будет обучать советников? Неужели швейцарцы не знакомы с нашими реалиями и спецификой? Хотел бы увидеть первых курсантов. Наверное, все приближенные к руководству. А зарплата, что, швейцарская? Тогда и директора перейдут в советники. А если серьезно: еще один шаг к разрушению и уничтожению образования. В МОН не мечтатели и фантазеры, а целеустремленные разрушители и антигосударственники".

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Как известно, в Украине при поддержке Швейцарии готовят 10 000 карьерных образовательных советников, которые будут работать в каждой школе и помогать подросткам с выбором профессии, начиная с 7 класса.

Во время обучения педагоги будут изучать:

как учитывать интересы, способности и потребности каждого ребенка;

как создать и развивать систему профориентации и карьерного консультирования в школе;

как налаживать сотрудничество образования, власти и бизнеса;

какие методики и подходы помогают ученикам и ученицам определиться с будущей профессией, а также многие другие актуальные темы.

Подготовку карьерных образовательных советников будут проводить более 160 менторов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Ликарчук раскритиковал дежурства учителей в школе и назвал пять шагов, которые изменят образование в Украине.