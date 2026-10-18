В чем разница между панщиной и крепостничеством? Репетитор разобрала задание по истории на НМТ 2027

Выпускники, сдающие НМТ, каждый год допускают одну и ту же ошибку в блоке по истории Украины, путая панщину с крепостничеством. Объяснить, в чем разница между этими двумя понятиями, решила репетитор Юлия Грабец.

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Она опубликовала ролик в TikTok, в котором объяснила ключевые различия. По словам Грабец, истоки этих явлений уходят корнями в XV век, когда в Западной Европе возникла острая потребность в продовольствии. Тогда литовская и польская шляхта решили организовать на украинских землях огромные хозяйства – фильварки. Они занимались выращиванием растительных и животных продуктов на продажу с целью получения прибыли.

"Но максимально выгодно вести такой бизнес, когда на этих филварках работали бесплатно. И вот, собственно, роль тех, кто должен был работать бесплатно, была возложена на украинских крестьян", – пояснила она. Польские и литовские власти всячески поддерживали это соответствующими законами, которые превращали украинцев либо в крепостных, либо в крестьян, отработывающих панщину.

Несмотря на то, что в обоих случаях крестьяне занимались принудительным трудом, между ними было одно ключевое отличие. Грабец объяснила его так:

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Панщина

Крестьянин, подпадавший под выполнение панщины, должен был несколько дней в неделю (где-то два, где-то – четыре, где-то иначе) отработать определенное количество часов на хозяйстве пана. При этом он оставался относительно свободным. "Это явление, это еще более-менее было, возможно, терпимо для украинского крестьянина", – сказала репетитор.

Крепостное право

А вот тот, кто становился крепостным, уже не принадлежал себе. "То есть он как бы находился в рабстве. Над крепостным власть имел другой человек", – рассказала Грабец.

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"Поэтому, если сравнивать панщину и крепостничество, то панщина была для крестьянина лучшим вариантом, чем быть крепостным", – подытожила она.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснения репетитора по истории о том,как правильно отвечать на самые сложные вопросы НМТ по истории, в которых выпускники в этом году делали больше всего ошибок.