Какова ваша слабость в любви: покажет тест на личность

Оптические иллюзии устроены так, чтобы обмануть наше зрение и воображение, заставить в первую очередь заметить то, что созвучно нашему внутреннему состоянию и взглядам. На этом принципе построены легендарные "двовзоры" украинского художника Олега Шупляка, на основе которых в интернете создают интересные тесты. Смотрите изображение ниже.

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Например, на этом изображении автор спрятал четыре силуэта. Существует мнение, что каждый из них раскрывает в вас особую черту – то, что больше всего привлекает вас в любви. Независимо от того, только ли вы начинаете искать пару или уже имеете немалый опыт в отношениях, посмотреть на этот рисунок точно стоит. Но не вглядывайтесь в изображение слишком долго. Важно именно первое впечатление.

Если вы первой заметили женщину в маске

Самое интересное для вас в любви – это период ухаживания, тот начальный этап бурных эмоций и неопределенности, когда отношения еще не стали официальными. Это вовсе не свидетельствует о страхе перед серьезными обязательствами, просто первые флирт и неопределенность дарят вам больше всего эмоций. И это вполне естественно, ведь начало романа – действительно увлекательное время.

Если вы первым заметили лодочника вдали

В отношениях вы больше всего ищете отдыха от собственных мыслей. Многие ежедневно молча борются с сомнениями или тревогой, поэтому встреча с человеком, который помогает вырваться из этого внутреннего шума, кажется почти чудом. Испытывать такое облегчение рядом с кем-то – замечательно, однако стоит помнить: ни один партнер не способен полностью устранить или решить ваши внутренние проблемы. Любовь поддерживает, но путь к гармонии все равно лежит внутри вас.

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Если вы первой увидели пустую лодку

Пустая лодка подсказывает, что вас манит неизвестность и возможность окунуться в нечто новое и неизведанное вместе с другим человеком. Пока большинство опасается чужого и неизвестного, вас это искренне интригует и вдохновляет, именно от этого чувство влюбленности становится для вас таким ярким и живым.

Если вы первыми увидели влюбленных

В любви вы ищете прежде всего уюта, безопасности и надежности. Вы можете сколько угодно говорить о своей независимости, но в глубине души именно стремление построить стабильную жизнь с человеком, которому доверяете, мотивирует вас ходить на свидания. В этом нет ничего плохого: желание чувствовать себя защищенным – абсолютно нормальное и здоровое.

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Ранее OBOZ.UA публиковал тест, который поможет выявить черту, которую люди любят в вас меньше всего.