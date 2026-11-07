''Какая лягушка посмотрела в другую сторону?'' Задание из учебника для 3 класса озадачило сеть

Мама третьеклассника из Одессы Виктория Варломова обратилась к сети из-за задачи по предмету "Я исследую мир". Она удивилась заданию, в котором школьники должны были определить, какое из земноводных посмотрело в другую сторону. В условии задачи сказано, что есть пять лягушек, каждая из которых квакает столько раз, сколько лягушек видит вокруг себя.

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В публикации в TikTok женщина отметила, что они с сыном не смогли решить задачу. По мнению Варламовой, это задание на логику, поэтому мама школьника попросила помощи у пользователей сети. Видео набрало почти 500 тысяч просмотров и вызвало дискуссию в сети.

"Пять лягушек сидят на берегу так, как показано на рисунке. Каждая лягушка квакает столько раз, сколько лягушек она видит. Например, первая лягушка квакает четыре раза. Затем одна лягушка поворачивается, чтобы посмотреть в другую сторону. Снова каждая лягушка квакает столько раз, сколько лягушек она видит. На этот раз общее количество кваканий больше, чем в первый раз. Какая из лягушек посмотрела в другую сторону?" – говорится в условии задачи.

В комментариях многие пользователи сети предположили, что в другую сторону посмотрит именно вторая лягушка, ведь она будет видеть такое же количество себе подобных. Однако многие отмечали, что подобные задачи слишком сложны для учеников третьего класса.

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"Вторая лягушка. Для меня, взрослого человека, легко. Но для ребенка в третьем классе это перебор".

"Я думаю, что лягушка номер 2, так как при ее повороте в другую сторону их количество увеличивается. В первом случае она видит только одну лягушку, а в другом уже три. Поэтому количество кваканий увеличивается. Другие лягушки не дают эффекта увеличения, а только уменьшения количества кваканий. А в задаче речь идет об увеличении. Поэтому лягушка номер 2".

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Другие же предполагали, что это третья лягушка, а кто-то шутил, что с такими заданиями и взрослым можно "заквакать".

"Лягушка номер 3, каждый раз она поворачивается и видит одинаковое количество лягушек (это мне так сказал чат GPT)".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что задача по математике для 5 класса, где нужно было решить пример, озадачила сеть.