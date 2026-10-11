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Если бы учителя отвечали на вопросы учеников так, как думали в голове: сеть рассмешило видео об "Оксане Васильевне"

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
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Если бы учителя отвечали на вопросы учеников так, как думали в голове: сеть рассмешило видео об "Оксане Васильевне"
Каждая "Оксана Васильевна" знает, каково это - по сто раз отвечать на такие вопросы. Источник: Pexels

Какими были бы слова учителя, если бы он отвечал на не всегда разумные вопросы учеников так, как ему хочется, а не так, как положено? Продемонстрировать это решил преподаватель украинского языка и литературы одной из киевских школ Юра Пеони.

В своем TikTok он опубликовал ролик, в котором с юмором обыграл пять распространенных вопросов от школьников. Для этого Пеони перевоплотился в свое альтер-эго – саркастичную Оксану Васильевну.

В центре сюжета – типичная ситуация, когда ученик пытается что-то спросить, но выдает очередную типичную детскую глупость. Блиц-комедия построена на контрасте: сначала зрителям показывают "мысли" Оксаны Васильевны, полные иронии и сарказма, а сразу после этого – ее сдержанный и профессиональный, даже в чем-то ласковый ответ вслух.

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В ролике учительница мысленно отправляет ученика без учебника "сидеть на кортонах на Троещине", во время оценки декламации стихов предлагает учитывать индекс Доу-Джонса и таблицу Ассмана, а на просьбу ответить с места советует "развалиться как сосиска на ее кровати". Также в видео показаны ситуации, когда школьники переспрашивают о необходимости завести новую тетрадь или расспрашивают о значении аттестата с отличием.

Если бы учителя отвечали на вопросы учеников так, как думали в голове: сеть рассмешило видео об ''Оксане Васильевне''

Учителя очень четко представили себя в этой сценке. Источник: Скриншот

Видео вызвало бурный резонанс в сети, особенно среди коллег-педагогов Пеони. Так, в комментариях не одна учительница искренне призналась, что узнала в Оксане Васильевне саму себя.

Если бы учителя отвечали на вопросы учеников так, как думали в голове: сеть рассмешило видео об ''Оксане Васильевне''

Некоторые педагоги признавались, что со временем перестали держать эти мысли в себе. Источник: Скриншот

А некоторые педагоги признавались, что им приходится прилагать усилия, чтобы сдерживать подобные эмоции на уроках. Кто-то даже признавал, что с годами опыта эта внутренняя цензура начинает исчезать, и они уже не стесняются отвечать ученикам с долей сарказма – например, предлагая, когда заканчивается тетрадь, писать на туалетной бумаге.

Если бы учителя отвечали на вопросы учеников так, как думали в голове: сеть рассмешило видео об ''Оксане Васильевне''

Кто-то благодаря этому ролику почувствовал в себе нераскрытый потенциал. Источник: Скриншот

Между тем пользователи, не работающие в школе, с восторгом отмечают, что после просмотра таких роликов начинают сожалеть о выборе другой профессии. Так или иначе, под роликом Пеони пользователи оставили немало восторженных комментариев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, по каким критериям Юра Пеони распознает произведения, написанные искусственным интеллектом, и когда может даже поставить за них повышенную оценку.

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