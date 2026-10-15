На каком языке на самом деле общаются родители в школьных чатах: результаты исследования

В школьных чатах и при общении на территории учебных заведений родители чаще всего общаются на украинском языке или сочетают его с русским или суржиком. Преимущественно русскоязычное общение родителей замечают 7% респондентов, а исключительно русскоязычное — 1,5%.

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Исключительно украиноязычное общение родителей замечают 16%. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, в котором приняли участие 1200 респондентов, сообщает "Слово и дело".

Согласно опросу, 16% респондентов наблюдают, что родители общаются исключительно на украинском языке, 26% — преимущественно на украинском, 25,5% — что родители используют оба языка или суржик примерно в равной степени. В то же время исключительно русскоязычное общение – 1,5%. При этом 24% опрошенных затруднились с ответом или указали, что не имеют возможности наблюдать за языковым поведением родителей школьников.

Если учитывать только тех респондентов, которые имеют возможность наблюдать за общением родителей на территории школы или в школьных чатах (913 человек, или 76% от общей выборки), то 55,6% из них отмечают использование исключительно или преимущественно украинского языка. В частности, 20,9% наблюдают общение исключительно на украинском языке, а 34,7% — преимущественно на украинском.

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Еще 33,7% респондентов этой группы отмечают использование обоих языков или суржика примерно в равной степени. Преимущественно русскоязычное общение отмечают 8,7%, а исключительно русскоязычное — 2%.

На Западе Украины 72% опрошенных отмечают исключительно или преимущественно украиноязычное общение родителей. На Севере и в Центре также преобладает общение на украинском языке — его отмечают 44% и 39% опрошенных соответственно. В то же время в этих регионах широко распространено использование обоих языков или суржика: этот показатель составляет 30–31%. В Киеве, на Востоке и Юге чаще всего наблюдается смешанное общение: 40% в столице, 33% на Востоке и 26% на Юге. Доля исключительно украиноязычного общения в этих регионах составляет лишь 1–4%.

Главные истории дня

В сельской местности зафиксирована самая высокая доля исключительно украиноязычного общения родителей — 22% против 11% в крупных городах. В Киеве и областных центрах чаще фиксируется использование обоих языков или суржика — 29%.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Алексей Гнатковский обратился к родителям, которые разговаривают с детьми на русском языке.