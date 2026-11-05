Если на онлайн-уроке присутствуют только двое учеников из 26: кто несет ответственность? Объяснение юриста

Ответственность за присутствие детей на онлайн-уроках в школе несут родители. Ведь именно они, согласно законодательству, обязаны обеспечивать получение полного общего среднего образования.

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На это в Facebook обратила внимание образовательный юрист Лилия Орел, отвечая на вопрос. Она отметила, что учитель не несет ответственности за то, что во время онлайн-занятия из 26 учеников присутствуют только двое. Но педагог должен надлежащим образом исполнять свои профессиональные обязанности независимо от количества присутствующих школьников.

"В соответствии со статьей 55 Закона Украины "Об образовании" и статьей 25 Закона Украины "О полном общем среднем образовании", родители обязаны обеспечивать получение детьми полного общего среднего образования. Согласно статье 54 Закона Украины "Об образовании" и статье 22 Закона Украины "О полном общем среднем образовании", учитель обязан надлежащим образом выполнять свои профессиональные обязанности независимо от количества присутствующих учеников", – отметила эксперт.

Она добавила, что учитель отвечает за надлежащую организацию образовательного процесса и выполнение своих должностных обязанностей, а родители – за выполнение обязанностей по получению образования их детьми.

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Напомним, в случае объявления сигнала "воздушная тревога" учитель должен остановить учебный процесс и пройти в безопасное место. Кроме того, педагоги должны подчеркнуть ученикам, что им необходимо перейти в укрытие и находиться там до отбоя. Соответствующие требования применяются и к онлайн-урокам.

Такие условия содержатся в письме Министерства образования и науки от 22 августа 2025 года об организации образовательного процесса.

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Ни родители, ни руководитель учебного заведения не имеют права требовать от учителя продолжать онлайн-урок во время воздушной тревоги. Ведь в такой ситуации педагог не может обеспечить и проконтролировать безопасность учеников.

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