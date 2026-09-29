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"Если дома не учат любить Родину, то хотя бы в школе будут пытаться": украинцы поспорили из-за заданий по ЯДС для 4 класса

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read3 мин
icon 260
"Если дома не учат любить Родину, то хотя бы в школе будут пытаться": украинцы поспорили из-за заданий по ЯДС для 4 класса
Украинцы поспорили в Threads по поводу патриотического воспитания в школе

Задание из учебника "Я досліджую світ" (ЯДС) для 4-го класса вызвало бурную дискуссию в сети о границах патриотического воспитания и героизации самопожертвования среди школьников. Поводом для споров стал пост писателя и музыканта Александра Кравченко, известного под псевдонимом Скритень, который он опубликовал в социальной сети Threads.

Музыкант обратил внимание на рабочую тетрадь по предмету "Я досліджую світ" за 2021 год (авторы – Гильберг Т. Г., Тарнавская С.). Он отметил, что девятилетним детям героизацию самопожертвования подают не как тему для обсуждения, а как готовые "правильные ответы", которые нужно заучить и запомнить.

''Если дома не учат любить Родину, то хотя бы в школе будут пытаться'': украинцы поспорили из-за заданий по ЯДС для 4 класса

Пост Олександра Кравченка

Источник: Скриншот

"Школа должна учить детей думать, а не решать за них, что они должны любить и за что должны быть готовы умереть. От***сь от детей, людоеды. Вы же так не хотели оставлять войну будущим поколениям? Или хотели?", – подчеркнул Александр Кравченко.

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''Если дома не учат любить Родину, то хотя бы в школе будут пытаться'': украинцы поспорили из-за заданий по ЯДС для 4 класса

Частина коментаторів назвала такі завдання пропагандою

Источник: Скриншот

Как и следовало ожидать, резкое высказывание вызвало кардинально противоположные и довольно эмоциональные отзывы в комментариях. Часть комментаторов поддержала позицию Скритня, заявив, что величайшей ценностью являются жизнь, здоровье и честь человека, а навязывание идеи самопожертвования детям напоминает пропагандистские методы РФ или наследие советского прошлого.

''Если дома не учат любить Родину, то хотя бы в школе будут пытаться'': украинцы поспорили из-за заданий по ЯДС для 4 класса

У коментарях наголошували на важливості патріотичного виховання

Источник: Скриншот

По их мнению, школа должна учить критическому мышлению, а любые курсы, связанные с военной тематикой или "долгом перед государством", следует вводить только после 18 лет, когда человек осознанно принимает решения. Комментаторы также отмечали, что любовь к стране не должна быть слепой и должна строиться на взаимном уважении между государством и гражданином.

''Если дома не учат любить Родину, то хотя бы в школе будут пытаться'': украинцы поспорили из-за заданий по ЯДС для 4 класса

Завдання назвали важливим для виховання небайдужих громадян

Источник: Скриншот

В свою очередь, оппоненты считают патриотическое воспитание вполне нормальным и необходимым, особенно в условиях полномасштабной войны. Особенно если таким воспитанием не занимаются в семье. Они напомнили, что принцип "душу й тіло ми положим за нашу свободу" заложен в Гимне Украины, а отсутствие национально-патриотического воспитания в прошлом уже привело к тяжелым последствиям.

''Если дома не учат любить Родину, то хотя бы в школе будут пытаться'': украинцы поспорили из-за заданий по ЯДС для 4 класса

Допис викликав кардинально протилежні думки

Источник: Скриншот

Другие авторы отметили, что национализм и воспитание патриотизма с раннего детства являются базовой нормой во многих странах мира. В качестве примера приводили даже опыт США, где младшие школьники ежедневно повторяют клятву флагу и гимн, в которых говорится о любви и преданности своей стране.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о маме, которая раскритиковала школьную программу по музыкальному искусству.

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