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"Какой позор! Вы какого года рождения?" Мама пятиклассника возмутилась загадкой про макитру, но сама нарвалась на хейт. Видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
39
"Какой позор! Вы какого года рождения?" Мама пятиклассника возмутилась загадкой про макитру, но сама нарвалась на хейт. Видео
Мать школьника прочитала загадку про макитру в тикток. Источник: tiktok.com/@paramedic_v_teplyci

Мать школьника не смогла понять значение слов из народной загадки и предположила, что макитра – это кастрюля. Ее видео в TikTok вызвало оживленное обсуждение, а пользователи соцсети начали объяснять женщине значение старинной украинской посуды и особенности народного творчества.

Ролик появился в TikTok-аккаунте @paramedic_v_teplyci. Женщина показала задание по украинской литературе для пятого класса и попыталась самостоятельно разгадать загадку. Однако ее рассуждения о макитре, дырке и возможном ответе вызвали немало критики в комментариях.

Загадка для школьников

В видео мама пятиклассника зачитала задание, которое дети получили по украинской литературе:

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"На вкус уродился, еще и маслом умылся, в макитре скакал, недолго нажился, в дырку скатился, круть-верть, да и пропал".

Женщина попыталась объяснить каждую строку. Слово "уродився" она связала со вкусом, а макитру назвала возможным аналогом кастрюли.

Больше всего ее заинтересовало упоминание о дырке. Мама школьника предположила, что речь идет о рте, а затем высказала свою версию ответа – возможно, это вареник.

"Переведите мне, пожалуйста, на украинский язык, что означает макитра. А то мне в голову лезут всякие такие дурацкие, нелитературные слова", – сказала автор видео.

Реакция пользователей

В комментариях пользователи TikTok не согласились с такой трактовкой и начали объяснять женщине значение загадки. Некоторые посоветовали больше читать украинскую литературу и знакомиться с народными традициями.

Пользовательница aleksandra1602 написала, что родителям стоит хорошо знать украинский язык, читать произведения отечественных авторов и приучать детей к чтению.

''Какой позор! Вы какого года рождения?'' Мама пятиклассника возмутилась загадкой про макитру, но сама нарвалась на хейт. Видео

В комментариях пользователи TikTok не согласились

Другая комментаторка, lilija672, объяснила, что загадка относится к жанру устного народного творчества, в котором предмет или явление описывают завуалированно.

Она также разобрала содержание строк:

"На диво уродился" – из теста. Макитра – это старинная посуда, в которой раньше подавали блюда. В масле вареники умываются, а затем их едят.

''Какой позор! Вы какого года рождения?'' Мама пятиклассника возмутилась загадкой про макитру, но сама нарвалась на хейт. Видео

В комментариях пользователи TikTok не согласились

Еще один пользователь, Сенянин, поделился собственными детскими воспоминаниями. Он рассказал, что сам родом из Одесской области, но хорошо знает, что такое макитра и макогон.

''Какой позор! Вы какого года рождения?'' Мама пятиклассника возмутилась загадкой про макитру, но сама нарвалась на хейт. Видео

В комментариях пользователи TikTok не согласились

По его словам, дед растирал в макитре мак для кутьи с медом. Также эту посуду использовали для приготовления чеснока к холодцу и смеси чеснока с салом для борща.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как украинцы устроили дискуссию из-за загадки для первоклассников.

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