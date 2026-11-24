Русское слово "щепетильный" по-украински можно передать словами "ретельний", "делікатний" или "діткливий" – в зависимости от смысла. Первый вариант описывает отношение к работе, второй – характер вопроса или поведение человека. Третий уместен, когда речь идет о чем-то особенно важном и болезненном.

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Ресурс "Горох" дает для слова "діткливий" еще одно значение: так говорят о человеке, которого легко обидеть или задеть. Если же нужно подчеркнуть, что человек придерживается своих убеждений, точнее будет слово – "принциповий".

"Щепетильный" по-украински

О человеке, который старательно выполняет свои обязанности, можно сказать "сумлінний". Того, кто внимательно разбирает каждую мелочь, уместно назвать "скрупульозним". Если важно передать строгое отношение к порядку, подойдет "педантичний", а если человек слишком требователен к мелочам – "прискіпливий".

В предложении о работе часто естественнее описать само действие: "Він ретельно звіряє дані в документах". Если же речь о том, насколько полно что-то изложено, подойдет "докладний": например, "докладний опис". Когда важны понятность и точность формулировок, можно сказать "чітке пояснення".

Когда подойдут слова "делікатний" и "тактовний"

"Делікатне питання" – это вопрос, к которому нужно подходить осторожно. Если же нужно описать поведение собеседника, уместно слово "тактовний": оно подчеркивает, что человек учитывает чувства других. В предложении это может звучать так: "Вона тактовно перевела розмову на іншу тему".

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Соответствие зависит и от того, в чем именно человек проявляет осторожность. Если он взвешивает слова, можно сказать "обережний у висловлюваннях". Если же он разборчив в выборе, подойдет "перебірливий".

Что означает "діткливий"

Слово "діткливий" имеет также значение "дошкульний". Например, "діткливе зауваження" – это замечание, которое сильно задевает. В выражении "дітклива проблема" прилагательное указывает на то, что проблема особенно беспокоит.

О человеке можно сказать "вона дітклива до різких слів". Здесь речь идет о ее уязвимости. Если же человек сам умеет говорить о сложном, не задевая собеседника, его поведение точнее описывает слово "тактовний".

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