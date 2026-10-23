Как выглядит первый подземный детский сад в Запорожье, где не слышно тревог и взрывов. Видео

В Запорожье заработал первый детский подземный сад "Каштан". В современном, комфортном и безопасном учреждении сейчас учатся дети от 2 до 6 лет. Здесь не слышно тревог и взрывов, а все воспитанники обеспечены горячим питанием, у них есть дневной сон и возможности для полноценного развития.

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Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров. Он подчеркнул, что в ближайшее время откроют еще два подземных садика.

"Когда команда региона только начинала строительство подземных садиков, не все жители позитивно восприняли эту идею. Так же было и с подземными школами. Но время доказывает: это было единственно правильное решение для прифронтовой Запорожской области. Дети радуются и находятся в безопасности, а родители спокойны и могут работать – это и есть главный показатель необходимости таких проектов", – говорится в сообщении.

Уже вскоре начнет работу второй подземный детский сад, где будут проводить занятия для детей и организуют полноценное обучение и игры для дошкольников. В укрытии, расположенном на глубине 7 метров, одновременно смогут находиться 120 воспитанников и 20 сотрудников учреждения в течение 48 часов.

"Готовность объекта – 85%. Основные работы уже позади, отделка завершена. Сейчас продолжаются благоустройство территории, монтаж и наладка вентиляционного оборудования", – добавил Федоров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что новая подземная школа в Харькове, открытая 1 сентября, поразила сеть.