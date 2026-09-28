В Герцаевской громаде Черновицкой области единственный украиноязычный лицей № 1 планируют понизить в статусе до гимназии, из-за чего ученики больше не смогут получать здесь полное общее среднее образование после 9 класса. Против реорганизации выступили родители, учителя и сами ученики.

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Как пишет Суспільне. Чернівці, после реформы в 2027 году в городе Герца останется лишь один академический лицей – с румынским языком преподавания. Поэтому 24 сентября местные жители собрались на протест против таких изменений. Родители проголосовали за соответствующее коллективное обращение в Герцаевский горсовет и Черновицкую ОГА.

При этом во время собрания в спортивном зале лицея сами ученики высказались за сохранение обучения на государственном языке. "Это позволяет хорошо выучить украинский язык, работать именно в этой стране, ведь я – будущее Украины, и мои одноклассники тоже", – поделилась с журналистами девятиклассница Анна.

Ее одноклассница София добавила: "Нам очень жаль, что мы не сможем получить общее среднее образование в нашем родном лицее. Единственный выход – пойти учиться в румынский лицей имени Георгия Асаки".

Свое возмущение ситуацией выразили и родители учеников. Так, жена военнослужащего Анна Костантин подчеркнула, что ее муж пятый год защищает границы страны и не должен беспокоиться о том, сможет ли их дочь учиться на украинском языке. В свою очередь многодетная мать Валерия Капра обратила внимание на проблему детей-переселенцев. "Если наши еще могут справиться с этим языковым барьером в румынской школе, то как будут учиться дети-переселенцы?", – спросила она. Артем Чупанин, чьи дети тоже учатся в первом лицее, пожаловался, что будет вынужден искать другое украиноязычное учебное заведение и возить туда своих школьников, если решение не изменят.

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По словам директора учебного заведения Ларисы Житарашу, из-за неопределенности с будущим заведения родители пятерых детей уже перевели их в румыноязычный лицей. "Ближайшее учебное заведение, где преподавание ведется на украинском языке, – это лицей в Черновцах", – рассказала директор. И добавила, что даже дети из румыноязычных семей стремятся учиться на государственном языке.

В отделе образования объясняют, что обновленная сеть учебных заведений формировалась с учетом нехватки детей и финансирования. Из 12 школ общины 11 являются румыноязычными. Сейчас в параллельных классах учатся 180 учеников, из которых лишь примерно 20 – в украиноязычной школе, что, согласно требованиям реформы, недостаточно для создания отдельного академического лицея. Кроме того, на капитальный ремонт и оборудование STEM-лабораторий не хватает как минимум 50 миллионов гривен.

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Несмотря на это, начальник отдела образования Мину Павалаки заверил, что после получения обращения от родителей власти будут искать компромисс. "Конечно, мы будем просить о каких-то, скажем так, возможно, нестандартных решениях для этого лицея", – отметил чиновник. Среди возможных вариантов рассматривают открытие украиноязычного класса на базе будущего румыноязычного лицея или обращение в ОГА относительно создания исключения для сохранения старших классов в Герцаевском лицее №1.

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