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Единственный украиноязычный лицей в городе на Буковине могут закрыть для старших классов: что происходит

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read3 мин
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Единственный украиноязычный лицей в городе на Буковине могут закрыть для старших классов: что происходит
Герцаевский лицей №1
Источник: Суспільне. Чернівці

В Герцаевской громаде Черновицкой области единственный украиноязычный лицей № 1 планируют понизить в статусе до гимназии, из-за чего ученики больше не смогут получать здесь полное общее среднее образование после 9 класса. Против реорганизации выступили родители, учителя и сами ученики.

Как пишет Суспільне. Чернівці, после реформы в 2027 году в городе Герца останется лишь один академический лицей – с румынским языком преподавания. Поэтому 24 сентября местные жители собрались на протест против таких изменений. Родители проголосовали за соответствующее коллективное обращение в Герцаевский горсовет и Черновицкую ОГА.

При этом во время собрания в спортивном зале лицея сами ученики высказались за сохранение обучения на государственном языке. "Это позволяет хорошо выучить украинский язык, работать именно в этой стране, ведь я – будущее Украины, и мои одноклассники тоже", – поделилась с журналистами девятиклассница Анна.

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Ее одноклассница София добавила: "Нам очень жаль, что мы не сможем получить общее среднее образование в нашем родном лицее. Единственный выход – пойти учиться в румынский лицей имени Георгия Асаки".

Единственный украиноязычный лицей в городе на Буковине могут закрыть для старших классов: что происходит

Учні з батьками та вчителі зібрались, щоб порадитись щодо майбутнього ліцею в Герці

Источник: Суспільне. Чернівці

Свое возмущение ситуацией выразили и родители учеников. Так, жена военнослужащего Анна Костантин подчеркнула, что ее муж пятый год защищает границы страны и не должен беспокоиться о том, сможет ли их дочь учиться на украинском языке. В свою очередь многодетная мать Валерия Капра обратила внимание на проблему детей-переселенцев. "Если наши еще могут справиться с этим языковым барьером в румынской школе, то как будут учиться дети-переселенцы?", – спросила она. Артем Чупанин, чьи дети тоже учатся в первом лицее, пожаловался, что будет вынужден искать другое украиноязычное учебное заведение и возить туда своих школьников, если решение не изменят.

По словам директора учебного заведения Ларисы Житарашу, из-за неопределенности с будущим заведения родители пятерых детей уже перевели их в румыноязычный лицей. "Ближайшее учебное заведение, где преподавание ведется на украинском языке, – это лицей в Черновцах", – рассказала директор. И добавила, что даже дети из румыноязычных семей стремятся учиться на государственном языке.

В отделе образования объясняют, что обновленная сеть учебных заведений формировалась с учетом нехватки детей и финансирования. Из 12 школ общины 11 являются румыноязычными. Сейчас в параллельных классах учатся 180 учеников, из которых лишь примерно 20 – в украиноязычной школе, что, согласно требованиям реформы, недостаточно для создания отдельного академического лицея. Кроме того, на капитальный ремонт и оборудование STEM-лабораторий не хватает как минимум 50 миллионов гривен.

Несмотря на это, начальник отдела образования Мину Павалаки заверил, что после получения обращения от родителей власти будут искать компромисс. "Конечно, мы будем просить о каких-то, скажем так, возможно, нестандартных решениях для этого лицея", – отметил чиновник. Среди возможных вариантов рассматривают открытие украиноязычного класса на базе будущего румыноязычного лицея или обращение в ОГА относительно создания исключения для сохранения старших классов в Герцаевском лицее №1.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где в Европе заработала самая маленькая школа, в которой учится всего один ученик.

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