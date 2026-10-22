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"ЙОгурт" или "йогУрт"? Это слово запутало даже филологов: где ставить ударение

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
87
"ЙОгурт" или "йогУрт"? Это слово запутало даже филологов: где ставить ударение
Лингвисты официально разрешили ставить в слове "йогурт" неправильное ударение. Источник: Pexels

Ударения в украинском языке – это головная боль даже для филологов. На себе это ощутила репетитор по словесности, ведущая соцсети под ником Оксана Николаевна – в комментариях ее поправили, что правильно говорить не "йОгурт", а "йогУрт", с ударением на втором слоге.

Педагог провела собственное исследование и ответила роликом в своем TikTok. В нем она сослалась на двух ведущих лингвистов – автора школьных пособий по украинскому языку Александра Авраменко и профессора филологии Александра Пономарива.

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"Я посмотрела интервью Авраменко. Он действительно отмечает, что правильное ударение – именно на "йогУрт", потому что это слово тюркского происхождения, а в тюркских языках все слова имеют ударение на последнем слоге", – рассказала Оксана Николаевна.

В то же время она напомнила, что Пономарив отмечал, что современные словари фиксируют двойное ударение: и "йОгурт", и "йогУрт". Существует целый перечень украинских слов, в которых ударение действительно может ставиться по-разному: "помилка", "завжди", "вишиванка", "також", "алфавіт", "мабуть", "хаос" и т. д.

Педагог также отметила, что споры вокруг произношения не стоит связывать с новым украинским правописанием. Зато тем, кто готовится к НМТ, она посоветовала ознакомиться со списком слов, которые могут встретиться именно в заданиях на ударение. И убедиться – слово "йогурт" в нем не фигурирует. "То есть, независимо от того, какое в этом слове ударение, его нет в НМТ, и слава богу", – пошутила репетитор.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно ставить ударение в слове "шляхопровід" – ошибки допускают почти все.

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