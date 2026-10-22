Юноша из оккупированной Донецкой области не смог поступить в КНУ по упрощенной процедуре: почему ему отказали и что говорит закон

Дмитрий Крук из оккупированной Хрестовки в Донецкой области не смог поступить в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по упрощенной процедуре для абитуриентов с временно оккупированных территорий Украины. В своем посте молодой человек описал трудности, с которыми столкнулся, когда решил получить украинское высшее образование.

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Парень жил в оккупации с 2014 по 2023 год. В конце 2023-го уехал в Германию, где провел два года, ища возможность приехать в Украину. Об этом Крук написал в посте на личной странице в Facebook.

"Два года жил в Германии и искал варианты, как вообще могу попасть в Украину, а главное – к кому? Я просто не знал, где мне жить. В декабре 2025 года мне удалось вернуться. Я приехал в Украину один. Без волонтеров, даже не знал, что они есть. Я просто нашел человека, который согласился принять меня пожить первое время, и приехал. И только после этого узнал, что существуют волонтеры, которые помогают людям выезжать из оккупации и возвращаться в Украину", – написал он.

В Украине юноша окончил школу экстерном и получил украинский аттестат, после чего подал документы в университет по упрощенной процедуре. Парень рассказал, что прошел собеседование и сдал четыре экзамена: по украинскому языку, украинской литературе, математике и истории Украины. Несмотря на это, ему сообщили, что поступить таким способом он не может, поскольку недостаточно долго находился в оккупации.

"Прошел собеседование. Сдал четыре экзамена: украинский язык, украинскую литературу, математику и историю Украины. И... Мне сказали, что поступить я не могу, потому что недостаточно долго находился в оккупации. И вообще я приехал не с оккупированной территории, а из Германии. То есть я должен был жить там до 2025 года, а потом сразу выехать в Украину. Даже если я не знал, что так вообще можно", – добавил он.

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В интервью медиа "Точка сходу" Крук рассказал, что обратил внимание на противоречие, с которым столкнулся. В частности, получить украинский аттестат по упрощенной процедуре он смог, а воспользоваться возможностью поступления без национального мультипредметного теста (НМТ) – нет.

Парень обратился в представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека с просьбой отдельно рассмотреть его случай. Там ему объяснили, что он выехал с временно оккупированной территории раньше, получил временную защиту за границей и якобы путешествовал в другие страны. Крук также претендовал на собеседование вместо НМТ по правилам для людей, переселившихся с оккупации после 1 октября 2025 года. При этом по требованию приемной комиссии подтвердить пребывание на оккупированной территории после этой даты юноша предоставил только медицинские документы за 2023 год. Поэтому ему отказали в праве на поступление.

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Крук не согласен с таким решением. По его словам, в законодательстве речь идет не о "выезде", а о "переселении". Он переселился на подконтрольную Украине территорию 3 декабря 2025 года и утверждает, что не пытался получить право на упрощенное поступление на основании недостоверных сведений. Парень отметил, что предоставил приемной комиссии документы, которые от него требовали.

Согласно Порядку приема на обучение в 2026 году, для поступающих с оккупированных территорий условия зависят от даты выезда. Так, те, кто остается в оккупации или выехал после 1 октября 2025 года, при предусмотренных документом условиях могут выбрать собеседование вместо НМТ. В то же время те, кто выехал до 1 октября 2025 года, также могут претендовать на бюджетные места по квоте-2, но должны поступать по результатам НМТ. Для отдельных специальностей необходимо также пройти творческий конкурс.

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Как известно, абитуриенты, которые находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ), могут поступить в украинские учебные заведения образования по упрощенной процедуре. Это можно сделать независимо от того, есть ли у них украинские документы, такие как паспорт или аттестат. Для поступления действует специальная квота, предусматривающая отдельное количество мест в вузах по всей Украине без конкурса с другими абитуриентами.

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Выпускники школ могут подать документы, пройти собеседование вместо сдачи национального мультипредметного теста и поступить на бюджетную форму обучения. После зачисления первокурсники смогут жить в общежитии, получать стипендию, пользоваться льготами и студенческими программами. Кроме того, они могут оформить справку переселенца, а также получить гуманитарную или психологическую поддержку.

При необходимости абитуриентов проконсультируют и помогут с эвакуацией.

Министерство развития общин и территорий Украины объяснило, что для молодежи, выехавшей с ВОТ, при поступлении в украинский вуз будут обеспечены:

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анонимность, сопровождение и помощь во время проведения вступительной кампании;

проживание в студенческом общежитии на время поступления и во время обучения;

помощь в оформлении всех необходимых украинских документов;

ежемесячная стипендия (социальная или академическая в случае успешного выполнения учебного плана).

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