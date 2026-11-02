Юный гений из села в Закарпатье стал абсолютным победителем по химии: ранее он покорил международную олимпиаду. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
потери России в УкраинеАрмия России понесла рекордные потери с начала полномасштабной войны в Украине: детальный анализ за месяцНБУ планирует выпустить новые 50 грн в оригинальном дизайнеНацбанк выпустит новые 50 грн: будут в оригинальном дизайнеУкраинцев штрафуют за "неправильные" паспортаУкраинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько нужно платитьПольша все больше зависит украинцевПольша все больше зависит украинцев: они – ключевая иностранная рабочая сила в странеВ оккупированном Луганске прогремела серия взрывов: под ударом был важный объект врага. Фото и видеоВ оккупированном Луганске прогремела серия взрывов: под ударом был важный объект врага. Фото и видеоСилы обороны отминусовали рекордные 2,5 тыс. российских оккупантов за сутки: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали рекордные 2,5 тыс. российских оккупантов за сутки: данные ГенштабаДень борьбы за новые проекты и финансы: Тельцы, будьте смелыми, а Рыбам нужно взять тайм-аут – гороскоп на 2 ноября для всехДень борьбы за новые проекты и финансы: Тельцы, будьте смелыми, а Рыбам нужно взять тайм-аут – гороскоп на 2 ноября для всехКак обманывают в супермаркетахКак обманывают в супермаркетах: украинцам рассказали, что делать, чтобы сохранить деньгиВ Самарской области атакован ключевой нефтяной узел: после взрывов поднялся дым. Фото и видеоВ Самарской области атакован ключевой нефтяной узел: после взрывов поднялся дым. Фото и видеоРоссия в октябре понесла рекордные потери на фронте: ВСУ отбили более 160 км² территории – ISWРоссия в октябре понесла рекордные потери на фронте: ВСУ отбили более 160 км² территории – ISW
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Юный гений из села в Закарпатье стал абсолютным победителем по химии: ранее он покорил международную олимпиаду. Фото

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
141
Юный гений из села в Закарпатье стал абсолютным победителем по химии: ранее он покорил международную олимпиаду. Фото
Школьник из села в Закарпатье стал победителем химической олимпиады. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Школьник Голятинского лицея Роман Козак из Межгорской общины (Закарпатье) завоевал Кубок Победителей-2026 по химии. Юноша набрал наибольшее количество баллов по сумме двух туров – теоретического и практического, соревнуясь в категории 11-х классов.

Об этом сообщил глава Межгорской общины Василий Щур. Юный вундеркинд уже заявил о себе на международном уровне, завоевав золотую медаль 58-й Международной химической олимпиады, которая проходила в Ташкенте, Узбекистан.

"Обладатель золотой медали Международной химической олимпиады продолжает успешный год и держит очень высокую планку. Мы надеемся, это не последний титул! Желаем дальнейших успехов и удачи, гордимся школьниками Межгорья и их наставниками", – написал Щур.

Юный гений из села в Закарпатье стал абсолютным победителем по химии: ранее он покорил международную олимпиаду. Фото

Роман Козак завоевал Кубок Победителей-2026 по химии. Источник: Facebook / Василий Щур

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
1,7 т.
"Сколько нужно килограммов сахара на 24 кг муки?" Задача для 3 класса озадачила сеть
1,7 т.
"Сколько нужно килограммов сахара на 24 кг муки?" Задача для 3 класса озадачила сеть
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
879
"Червона калина" в исполнении грузинских школьников покорила сеть: вирусное видео
879
"Червона калина" в исполнении грузинских школьников покорила сеть: вирусное видео
Елена БылимЕлена Былим
291
Выберите бабочку: тест покажет, в чем ваша мотивация
291
Выберите бабочку: тест покажет, в чем ваша мотивация

Благодаря победе на этой олимпиаде Козак получил возможность войти в состав национальной команды Украины. До участия в мировом соревновании парень также представлял Украину на Балтийской химической олимпиаде, которая состоялась в Риге, столице Латвии. Там он соревновался почти с 30 участниками из Украины, Эстонии, Латвии и Литвы. По итогам теоретического и практического этапов школьник набрал наибольшее количество баллов и стал победителем.

Эти достижения стали важными этапами подготовки к главному международному испытанию года – 58-й Международной химической олимпиаде (IChO 2026).

Юный гений из села в Закарпатье стал абсолютным победителем по химии: ранее он покорил международную олимпиаду. Фото

Кто такой Роман Козак. Источник: Facebook / Василь Щур

По данным Департамента образования и науки Закарпатской ОВА, парень вошел в первую 40-ку среди примерно 400 сильнейших юных химиков из 95 стран мира.

Школьник также получил премию Президента Украины в размере 100 тысяч гривен за золото, завоеванное на 58-й Международной химической олимпиаде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 15-летняя школьница из Киева установила рекорд в знании французского языка.

Похожие темы
Образование в Украинеталантливые дети Украины и мираУкраинахимияшкола
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!