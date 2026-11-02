Юный гений из села в Закарпатье стал абсолютным победителем по химии: ранее он покорил международную олимпиаду. Фото

Школьник Голятинского лицея Роман Козак из Межгорской общины (Закарпатье) завоевал Кубок Победителей-2026 по химии. Юноша набрал наибольшее количество баллов по сумме двух туров – теоретического и практического, соревнуясь в категории 11-х классов.

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Об этом сообщил глава Межгорской общины Василий Щур. Юный вундеркинд уже заявил о себе на международном уровне, завоевав золотую медаль 58-й Международной химической олимпиады, которая проходила в Ташкенте, Узбекистан.

"Обладатель золотой медали Международной химической олимпиады продолжает успешный год и держит очень высокую планку. Мы надеемся, это не последний титул! Желаем дальнейших успехов и удачи, гордимся школьниками Межгорья и их наставниками", – написал Щур.

Благодаря победе на этой олимпиаде Козак получил возможность войти в состав национальной команды Украины. До участия в мировом соревновании парень также представлял Украину на Балтийской химической олимпиаде, которая состоялась в Риге, столице Латвии. Там он соревновался почти с 30 участниками из Украины, Эстонии, Латвии и Литвы. По итогам теоретического и практического этапов школьник набрал наибольшее количество баллов и стал победителем.

Эти достижения стали важными этапами подготовки к главному международному испытанию года – 58-й Международной химической олимпиаде (IChO 2026).

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По данным Департамента образования и науки Закарпатской ОВА, парень вошел в первую 40-ку среди примерно 400 сильнейших юных химиков из 95 стран мира.

Школьник также получил премию Президента Украины в размере 100 тысяч гривен за золото, завоеванное на 58-й Международной химической олимпиаде.

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