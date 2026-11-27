В районе Лос-Анджелеса начала работу сеть школ Alpha School, в которой дети учатся не с помощью учителей, а с помощью искусственного интеллекта. Уроки длятся всего два часа в день, а год занятий в этой школе стоит 75 тысяч долларов.

Видео дня

Значительную часть учебного дня в этой школе посвящают практическим занятиям, творчеству и развитию жизненных навыков, а основную аудиторию таких учреждений составляют родители, недовольные традиционным образованием. В то же время эксперты предупреждают: пока недостаточно доказательств того, что интенсивное использование ИИ действительно улучшает результаты обучения, а не вредит детям. Об этом говорится в материале Los Angeles Times.

Первые кампусы Alpha School открылись в Санта-Монике, Плайя-Висте и Малибу в этом году. До этого сеть работала в Техасе, а теперь расширяется в Калифорнии. Ее подход заметно отличается от обычной школы: вместо традиционных учителей здесь работают наставники, а значительную часть учебного процесса организует программное обеспечение с искусственным интеллектом.

Как работает школа, где уроки длятся два часа

Одним из родителей, помогших привлечь Alpha School в Лос-Анджелес, стал Конор Ной. Его две дочери и сын учились в обычной государственной школе в Манхэттен-Бич. По словам мужчины, дети тратили большую часть дня на чтение и математику, но все равно не достигали ожидаемого уровня. При этом у них почти не оставалось времени на практические навыки, в частности финансовую грамотность и самостоятельность. К тому же детям было скучно на уроках.

РЕКЛАМА

Узнав об Alpha School, он объединился с другими местными родителями, которые также искали альтернативу традиционному образованию, и убеждал руководство открыть кампусы поблизости. Теперь его дети учатся по новой системе.

В основе программы – платформа TimeBack. Она отслеживает успехи каждого ученика с помощью тестов с вариантами ответов и подстраивает сложность заданий под его уровень. Чтобы перейти к следующему этапу, ребенок должен правильно выполнить более 90% заданий. После этого система предлагает новые упражнения, ориентируясь на результаты предыдущих тестов.

Главные истории дня

Ученики работают самостоятельно и преимущественно молча, проходя персонализированные уроки с помощью ИИ. В школе утверждают, что за два часа такая система позволяет освоить материал, на который в обычном учебном заведении тратят шесть часов.

При этом дети не общаются напрямую с ChatGPT или Claude. Школа использует технологии компаний OpenAI, Anthropic и других разработчиков, но интегрирует их в собственную учебную платформу.

После двухчасового блока основных предметов начинается другая часть дня. С помощью наставников дети работают над групповыми проектами, ездят на экскурсии, создают сайты с помощью ИИ или учатся играть на музыкальных инструментах. "Мы можем посвятить все остальное время развитию личности ученика", – рассказала директор Alpha по развитию лидерских качеств Алексис Уилсон.

РЕКЛАМА

Например, дети Ноя уже научились пользоваться дрелью и самостоятельно собрали книжные полки для класса. На одном из практических занятий ученики разрабатывали прототипы игрушек, а затем изготовили их на 3D-принтерах. Другое занятие, посвященное самостоятельности, проходило на воде: дети учились серфингу.

Ученики средней школы также готовятся к специальному испытанию, которое включает забег на 10 километров, замену автомобильного колеса, погружение в холодную воду и сборку кубика Рубика.

В школе также используют систему поощрений, похожую на механику видеоигр. За учебные достижения дети получают баллы опыта, которые можно обменять на реальные подарки – например, спортивное снаряжение или наушники.

РЕКЛАМА

Почему родители выбирают Alpha School и что беспокоит критиков

Alpha School основали в Остине в 2014 году Маккензи Прайс и Брайан Гольц. В 2022 году технологический предприниматель Джо Лимандт обязался инвестировать в школу миллиард долларов. Он является крупнейшим инвестором школы, ее директором и разработчиком программного обеспечения, на котором построена учебная система.

РЕКЛАМА

Лимандт убежден, что генеративный искусственный интеллект коренным образом меняет образование, поскольку позволяет создавать уроки с учетом темпа обучения, интересов, сильных и слабых сторон каждого ребенка.

Сеть Alpha выросла с 20 кампусов в прошлом году до 50 в этом году, девять из них расположены в Калифорнии. Руководитель юго-западного региона сети Мэтт Шенкер, возглавляющий кампус в Плайя-Висте, говорит, что местные родители поддерживают такой подход и не боятся новых технологий.

Среди тех, кто уже отдал детей в Alpha School, – бывшая руководительница OpenAI Фиджи Симо и генеральный директор Grindr Джордж Арисон. Еще один отец, Грег Валларио, решил записать дочь в школу, поскольку она, по его мнению, "опережает других в использовании ИИ". Мужчине нравится, что ребенок участвует в переосмыслении самого процесса обучения, хотя он признает: порой все происходит не слишком гладко.

РЕКЛАМА

Ной также утверждает, что доволен решением перевести детей в Alpha. По его словам, за два месяца учебы они стали счастливее, а отсутствие домашних заданий облегчило жизнь семьи. Отец похвастался, что словарный запас его дочери, учащейся в седьмом классе, уже соответствует уровню одиннадцатиклассника. Отец не отрицает, что система пока экспериментальная, но считает, что ее стоит попробовать. "Я не знаю, все ли здесь идеально. Вероятно, систему будут совершенствовать еще много лет", – отметил он.

Однако эксперты в сфере образования призывают не спешить с выводами. По их мнению, интенсивное использование ИИ в обучении детей остается экспериментом, эффективность и безопасность которого еще предстоит должным образом проверить. Ученикам младшего возраста нужен взрослый с соответствующей подготовкой, который сможет не только присматривать за ними, но и помогать в учебе и поддерживать их, говорят специалисты отрасли.

РЕКЛАМА

Так, преподавательница Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Энн Блэксток-Бернстайн подчеркивает, что значительная часть обучения происходит благодаря взаимодействию с другими людьми. "Так много в обучении происходит совместно, в разговорах с людьми. Пока у нас не будет больше опыта использования таких технологий, будет сложно понять, что именно мы теряем, заменяя это взаимодействием с машиной", – отметила она.

РЕКЛАМА

Ребекка Уинтроп, директор Центра всеобщего образования при Институте Брукингса, считает, что польза ИИ зависит от того, как именно его применяют и контролируют. По ее словам, ограниченное использование таких инструментов может быть эффективным. Экспертку же беспокоит ситуация, когда ученики получают доступ к мощным системам искусственного интеллекта без надлежащей поддержки и четких правил.

Она также критически относится к системе вознаграждений, при которой дети зарабатывают баллы и получают подарки за выполнение заданий. "Это та часть школы, которая вызывает у меня наибольший дискомфорт, ведь все становится очень транзакционным", – объяснила Уинтроп.

РЕКЛАМА

К необходимости тщательнее проверить результаты Alpha призывает и доцент Университета Южной Калифорнии Морган Поликофф. Он считает, что школа должна открыться для независимых исследований, которые помогут оценить эффективность ее модели. "Без этого всегда будет сохраняться огромный скептицизм по поводу того, работает ли такая система вообще", – подчеркнул ученый.

В Alpha отвечают, что уже предоставили исследователям доступ к школе и данным об учениках, хотя соответствующие исследования пока находятся на начальном этапе. Представители учреждения также заверяют, что технологии не устраняют человеческого взаимодействия: учебную программу разрабатывают и направляют люди, а система поощрений помогает мотивировать детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как школа в США показала ученице, какой она будет в 25 лет, и нарвалась на скандал с мамой девочки.