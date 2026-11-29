В сети разгорелась дискуссия из-за задачи для второклассников программы "Интеллект". Школьникам предлагали определить, за сколько секунд часы, отбивающие четыре удара за 12 секунд, отобьют девять.

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Обсуждение задания одна из пользовательниц опубликовала в социальной сети Threads. После этого комментаторы начали предлагать разные ответы и спорить, как правильно решить задачу.

По условию, часы отбивают четыре удара за 12 секунд. Некоторые пользователи решили, что на один удар приходится три секунды, поэтому девять ударов должны длиться 27 секунд.

Однако другие объяснили, что считать нужно не сами удары, а промежутки между ними. Ведь между четырьмя ударами есть три промежутка, поэтому каждый из них длится четыре секунды.

Дискуссия продолжилась и вокруг того, с какой секунды начинать отсчет. Одни подчеркивали, что первый удар происходит на нулевой секунде, другие предлагали решать задачу с помощью пропорции.

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В то же время некоторые комментаторы призвали не усложнять детское задание. Они напомнили, что оно рассчитано на учеников второго класса, поэтому не стоит требовать от него сложных объяснений и устраивать взрослые споры из-за каждой детали.

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