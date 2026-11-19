19 ноября в Южной Корее проходит один из самых сложных экзаменов в мире – Сунын, который решает судьбу абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения. В этом году на него зарегистрировались 551 864 ученика. Из-за скандалов со списыванием с помощью искусственного интеллекта власти существенно усилили меры безопасности.

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О подготовке к проведению экзамена сообщает издание The Korea herald. За 10 минут до начала экзамена на десятки миллионов телефонов по всей стране пришло оповещение высшего уровня, которое обычно используют в случае войны или сильных землетрясений. Это сделали, чтобы обнаружить смартфоны, которые участники не сдали.

Благодаря этому удалось найти 22 телефона в девяти городах и провинциях. При этом у этих участников не обнаружили умных очков или миниатюрных камер. Во время экзамена было отправлено как минимум еще одно уведомление в случайный момент.

Перед каждой сессией участники снимают очки и кладут их на парту, чтобы проверить на наличие скрытых камер. Тогда как пуговицы на одежде заклеивают наклейками, а также проверяют часы, воротники и рукава.

Все электронные устройства необходимо сдать до первой сессии: даже несданный и неиспользованный гаджет сочтут списыванием, а из письменных принадлежностей разрешены только карандаши. Также ограничен доступ к Wi-Fi в пунктах проведения экзамена и публичным сетям поблизости, а телекоммуникационные компании будут проверять записи соединений. Кроме того, правительство сотрудничает с глобальными технологическими компаниями, которые согласились помогать в расследовании случаев, когда ученики фотографируют задания и ищут ответы с помощью ИИ.

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В 1312 пунктах проведения экзамена добавили еще 8400 наблюдателей к примерно 75 тыс. уже утвержденных. Из них почти 1800 будут проверять умные устройства, а 6600 будут дежурить в коридорах.

Какое наказание ждет тех, кто списывает

Списывание может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности: нарушителям правил грозит до пяти лет тюремного заключения, а студентов, поступивших нечестно, должны отчислить. В то же время правительство хочет увеличить запрет на сдачу экзамена для нарушителей с одного года до 10 лет и применить его уже в этом году.

Главные истории дня

Как известно, во время аудирования по английскому языку по всей стране вводится 35-минутный запрет на полеты, кроме чрезвычайных ситуаций. В то же время банки, государственные учреждения и биржи начинают работу на час позже, чтобы избежать пробок на дорогах. Несмотря на такие условия, полиция готова сопровождать студентов до центров сдачи тестирования. Также в Сеуле добавляют дополнительные рейсы метро. Экзамен длится с 8:40 до 17:45.

Сунин включает пять обязательных предметов: корейский язык, математику, английский язык, историю Кореи или обществознание либо естествознание. Затем следует необязательный дополнительный экзамен по французскому, китайскому, японскому, русскому или арабскому языкам. Результаты экзамена влияют на будущее социальное положение, восприятие окружающих и даже на отношения.

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