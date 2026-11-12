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Забудьте о "крупний": почему это слово в украинском часто употребляют неправильно и как лучше говорить вместо него

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
45
Забудьте о "крупний": почему это слово в украинском часто употребляют неправильно и как лучше говорить вместо него
В украинском языке крупа может быть "крупною", а событие – нет

Когда мы говорим о чем-то довольно большом, то часто называем это словом "крупний". Например, можно услышать, что "жінка народила крупну дитину" или "в місті відбудеться крупна подія". Только по-украински так говорить нельзя.

Как выяснил OBOZ.UA, употребление слова "крупний" в значении большой, немалый, значительный является калькой с русского языка. Наши словари толкуют это прилагательное совсем иначе.

Забудьте о ''крупний'': почему это слово в украинском часто употребляют неправильно и как лучше говорить вместо него

Толкование слова "крупний". Источник: Скриншот

Справочная литература и пособия по словоупотреблению указывают, что по-украински "крупним" можно назвать нечто, состоящее из однородных частиц большого размера. Крупными могут быть песок, соль, щебень, град, зерно, плоды и тому подобное. Запомнить можно по аналогии с крупой. Крупа состоит из крупинок и может быть крупной. Антонимом здесь выступает слово "дрібний".

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Если же вы хотите сказать о чем-то большом, заметном, грандиозном, так и характеризуйте это. "Велике підприємництво", "визначна подія", "помітна роль", "видатний спеціаліст", "визнаний учений" и тому подобное.

Кстати, как компонент сложных прилагательных слово "крупний" в украинском языке тоже не употребляется.

Поэтому мы не говорим:

  • "крупнокаліберний кулемет", а говорим "великокаліберний кулемет";
  • не "крупнопанельне будівництво", а "великопанельне будівництво";
  • не "крупномасштабне полотно", а "великомасштабне полотно".

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему по-украински неправильно называть блюда из печеного теста словом "випічка".

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