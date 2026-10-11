Забудьте о "в конце концов": как правильно говорить по-украински
Некоторые языковые ошибки настолько привычны, что мы почти перестаем их замечать. Особенно это касается конструкций, которые дословно переносятся с русского на украинский. Слова вроде бы украинские, смысл понятен, но сама фраза звучит неестественно.
Один из таких случаев – "в кінці кінців". OBOZ.UA сообщает, что это выражение образовалось под влиянием русского "в конце концов", поэтому в украинском языке его лучше заменять исконными эквивалентами.
Чаще всего подойдут такие варианты:
- зрештою;
- врешті-решт або урешті-решт;
- кінець кінцем.
Выбор зависит от контекста и от того, какой именно оттенок мы хотим передать.
"Зрештою" уместно использовать, когда речь идет об окончательном результате, решении или итоге длительной ситуации.
Например:
- Ми довго сперечалися, але зрештою знайшли компроміс.
- Зрештою вона вирішила не переносити поїздку.
- Погода кілька разів змінювалася, та зрештою небо прояснилося.
Кстати, "зрештою" пишется слитно. Не стоит путать его с словосочетанием "з рештою": "Он остался поговорить с остальными гостями".
"Врешті-решт" уместно, когда мы хотим подчеркнуть завершение долгого процесса или результат, которого пришлось долго ждать.
Например:
- Врешті-решт автобус приїхав.
- Після кількох невдалих спроб вона врешті-решт знайшла потрібну адресу.
- Врешті-решт довелося визнати, що початковий план не спрацював.
"Кінець кінцем" также является нормативным украинским выражением. Оно может передавать как итог, так и определенную эмоциональную настойчивость.
Например:
- Кінець кінцем ми маємо ухвалити якесь рішення.
- Кінець кінцем, скільки можна відкладати цю розмову?
- Вони кілька разів переносили зустріч, але кінець кінцем усе владнали.
Однако буквальный эквивалент нужен не всегда. Русское "в конце концов" в зависимости от ситуации можно передать совсем другими словами: "так чи інакше", "рано чи пізно", "хоч-не-хоч", "як не крути".
Например:
- Рано чи пізно доведеться це зробити.
- Так чи інакше рішення треба ухвалити сьогодні.
- Хоч-не-хоч, а доведеться починати спочатку.
- Як не крути, а часу залишилося небагато.
Кстати, популярное выражение "два сапога пара" – типичная языковая калька, возникшая в результате дословного перевода русской поговорки. Так говорят о людях, похожих по характеру, манерам, взглядам, поведению или образу жизни. Как перевести этот фразеологизм на украинский язык – читайте в материале.
OBOZ.UA предлагает узнать, как перевести слово "отнюдь" на украинский язык.
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