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Забудьте о "в конце концов": как правильно говорить по-украински

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
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Забудьте о "в конце концов": как правильно говорить по-украински
Правила украинского языка. Источник: Создано с помощью ИИ

Некоторые языковые ошибки настолько привычны, что мы почти перестаем их замечать. Особенно это касается конструкций, которые дословно переносятся с русского на украинский. Слова вроде бы украинские, смысл понятен, но сама фраза звучит неестественно.

Один из таких случаев – "в кінці кінців". OBOZ.UA сообщает, что это выражение образовалось под влиянием русского "в конце концов", поэтому в украинском языке его лучше заменять исконными эквивалентами.

Чаще всего подойдут такие варианты:

  • зрештою;
  • врешті-решт або урешті-решт;
  • кінець кінцем.

Выбор зависит от контекста и от того, какой именно оттенок мы хотим передать.

"Зрештою" уместно использовать, когда речь идет об окончательном результате, решении или итоге длительной ситуации.

Например:

  • Ми довго сперечалися, але зрештою знайшли компроміс.
  • Зрештою вона вирішила не переносити поїздку.
  • Погода кілька разів змінювалася, та зрештою небо прояснилося.
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Кстати, "зрештою" пишется слитно. Не стоит путать его с словосочетанием "з рештою": "Он остался поговорить с остальными гостями".

"Врешті-решт" уместно, когда мы хотим подчеркнуть завершение долгого процесса или результат, которого пришлось долго ждать.

Например:

  • Врешті-решт автобус приїхав.
  • Після кількох невдалих спроб вона врешті-решт знайшла потрібну адресу.
  • Врешті-решт довелося визнати, що початковий план не спрацював.

"Кінець кінцем" также является нормативным украинским выражением. Оно может передавать как итог, так и определенную эмоциональную настойчивость.

Например:

  • Кінець кінцем ми маємо ухвалити якесь рішення.
  • Кінець кінцем, скільки можна відкладати цю розмову?
  • Вони кілька разів переносили зустріч, але кінець кінцем усе владнали.

Однако буквальный эквивалент нужен не всегда. Русское "в конце концов" в зависимости от ситуации можно передать совсем другими словами: "так чи інакше", "рано чи пізно", "хоч-не-хоч", "як не крути".

Например:

  • Рано чи пізно доведеться це зробити.
  • Так чи інакше рішення треба ухвалити сьогодні.
  • Хоч-не-хоч, а доведеться починати спочатку.
  • Як не крути, а часу залишилося небагато.

Кстати, популярное выражение "два сапога пара" – типичная языковая калька, возникшая в результате дословного перевода русской поговорки. Так говорят о людях, похожих по характеру, манерам, взглядам, поведению или образу жизни. Как перевести этот фразеологизм на украинский язык – читайте в материале.

OBOZ.UA предлагает узнать, как перевести слово "отнюдь" на украинский язык.

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