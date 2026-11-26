Готовя какой-либо текст или документ, многие сначала создают предварительную, довольно небрежную версию с какими-то основными идеями и тезисами, а потом доводят все до ума. Если вам вспомнилось здесь слово "чорновик", то вынуждены вас огорчить – в украинском языке оно в лучшем случае считается разговорным.

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Но как тогда правильно его заменить? OBOZ.UA собрал варианты – тот, который считается основным, а также несколько интересных синонимов. И вдобавок один нежелательный.

Итак, словари указывают, что предварительную версию документа, черновой текст или рукопись по-украински правильно называть "чернетка" (ударение – на втором слоге). Лист или несколько листов с предварительным текстом тоже можно назвать этим словом. Так же как и лист для чернового выполнения заданий, например, на экзамене. Потом их переписывают в "чистовик" и сдают экзаменатору.

Если вам хочется знать несколько синонимов этого слова, запомните вариант "чорняк". Так называют любую черновую работу. А в произведениях Ивана Франко можно встретить вариант "брульйон" – это заимствование из французского, которое может также означать эскиз рисунка.

В современной речи, довольно сильно засоренной англицизмами, также можно встретить слово "драфт", которое употребляется в этом значении. Впрочем, языковеды не рекомендуют его использовать, заменив более исконным соответствием.

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