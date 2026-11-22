В соцсети Threads разгорелось обсуждение математической задачи для пятого класса, которая, по словам репетитора, вызывает трудности у одиннадцатиклассников во время подготовки к НМТ. Пользователи активно принялись решать пример, а некоторые даже усомнились в уровне математических знаний будущих выпускников.

Видео дня

Соответствующий пост опубликовала репетитор по математике liza_math_zno на своей странице в Threads. Она показала задание с несколькими вариантами ответа.

Какая задача вызвала обсуждение

На опубликованном изображении говорится о рабочем, который до обеда изготовил 7/13 своей дневной нормы, а после перерыва завершил работу, сделав еще 72 детали.

Участникам обсуждения нужно определить, сколько всего деталей составляет дневная норма работника.

В задании предложено пять вариантов ответа:

А – 140 деталей;

Б – 49 деталей;

В – 144 детали;

Г – 156 деталей;

Д – 106 деталей.

Как отреагировали пользователи сети

Публикация вызвала оживленную дискуссию среди пользователей Threads. Часть комментаторов удивилась, что подобное задание может представлять трудности для старшеклассников, тогда как другие предложили собственные способы его решения.

"Можно поименно перечислить тех 11-классников, которых эта задача ставит в тупик? Чтобы потом случайно не взять на работу", – иронично написал один из пользователей.

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Другой участник обсуждения подчеркнул, что для решения примера не нужны особые математические способности.

"В таких задачах не обязательно быть гуру математики. Достаточно обладать логическим мышлением", – отметил он.

Главные истории дня

Некоторые комментаторы также выразили удивление сложностью, которую, по их словам, представляет задача для выпускников.

"Тут даже считать не надо, просто логику включить? 11-классники теперь без нее в комплекте?" – говорится в одном из комментариев.

В то же время пользователь jimborisson продемонстрировал короткий способ решения, заметив, что правильный результат можно определить даже без подробных вычислений.

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Похожий подход предложили и другие участники дискуссии. Они обратили внимание, что после обеда рабочий выполнил меньшую часть нормы, а значит, общее количество деталей должно превышать 144.

"Вообще не считала, а методом исключения. После обеда доделал меньшую часть работы (6/13), значит, за день больше, чем 72 × 2 = 144", – поделилась своими рассуждениями одна из пользовательниц.

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Не обошлось и без саркастических замечаний по поводу подготовки школьников к экзаменам.

"У меня для этих выпускников плохие новости… можно на НМТ даже не идти", – написал один из комментаторов.

Как писал OBOZ.UA, математическая задача для учеников третьего класса озадачила украинцев. Видео с заданием опубликовали в TikTok, после чего к обсуждению присоединились пользователи, пытавшиеся найти правильный ответ.