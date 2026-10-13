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"Западная Украина", космонавт Гагарин и "Незнайка": в сети разгорелась дискуссия из-за учебника МОН. Фото

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
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"Западная Украина", космонавт Гагарин и "Незнайка": в сети разгорелась дискуссия из-за учебника МОН. Фото
Иллюстративное изображение. Учительница объясняет задание школьникам

Украинцы развернули дискуссию по поводу учебника по программе 2–4 классов, одобренного Министерством образования и науки. В частности, пользовательница сети Threads Вероника Марин жаловалась на то, что в пособии до сих пор употребляется термин "западная Украина", упоминается советский космонавт Юрий Гагарин, а на страницах можно встретить героя рассказа советского писателя украинского происхождения Николая Носова "Незнайко".

Об этом женщина написала на своей странице в соцсети. Она подчеркнула, что на 12-й год войны в Украине МОН должно пересмотреть содержание учебников, а дети должны изучать украинскую культуру и историю.

''Западная Украина'', космонавт Гагарин и ''Незнайка'': в сети разгорелась дискуссия из-за учебника МОН. Фото

Украинцев возмутила программа для 2–4 классов. Источник: Скриншот

"Наступил 2026 год. 12-й год войны. А в учебниках современных украинских детей до сих пор встречаем "Западную Украину", космонавта Гагарина (о Королеве — ни слова) и "Незнайку" советского писателя Носова. И это программа для 2–4 классов. Министерство образования, возможно, уже пора пересмотреть содержание наших учебников? Детям, которые растут в Украине во время войны, точно есть что читать и изучать о своей стране, её истории, культуре и людях", — написала Марин.

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Впоследствии она добавила, что когда училась в школе, ей на уроке русской литературы рассказывали, что Носов – российский писатель, однако выяснила, что он украинского происхождения и первые его произведения о Незнайке были опубликованы в украинском журнале "Барвинок". Несмотря на это, женщина отметила, что рисунок из российского мультфильма в учебнике всё же неуместен.

''Западная Украина'', космонавт Гагарин и ''Незнайка'': в сети разгорелась дискуссия из-за учебника МОН. Фото

В украинском учебнике обнаружили изображение из российского мультфильма. Источник: Скриншот

В комментариях мнения украинцев разделились. Часть не согласилась с автором поста, подчеркивая происхождение Носова. Кроме того, они не соглашались и с тем, чтобы удалять из учебника упоминания о Гагарине, ведь несмотря на то, что он был советского происхождения, он всё же исторически стал первым человеком, полетевшим в космос.

"Первые рассказы о Незнайке были опубликованы в журнале „Барвинок". На украинском языке! А уже потом появился русский вариант".

"Что плохого в Незнайке? Вы его читали? О Гагарине нужно знать, потому что это история, её не вычеркнешь".

''Западная Украина'', космонавт Гагарин и ''Незнайка'': в сети разгорелась дискуссия из-за учебника МОН. Фото

Зачем школьникам узнавать, кто такой Незнайка. Источник: Скриншот

"Хочешь не хочешь, но Гагарин — первый космонавт в истории, при чем здесь декоммунизация?"ʼ

В то же время другие соглашались, что дети должны изучать украинского основателя практической космонавтики Сергея Королева.

"О Королёве говорить нужно. А вот Гагарин был первым человеком в космосе, понимаете, первым вообще человеком, это никак не влияет на его национальность. И представлял он не РФ, а весь Советский Союз, включая Украину, которая входила в его состав".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что учебник по математике для 5-го класса озадачил пользователей сети своими задачами. Дети сталкиваются с задачами о советском космонавте Юрии Гагарине, Карлсоне и Карабасе-Барабасе.

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