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Вместо четырех стен – свежий воздух: лицей в Ривненской области проводит уроки под открытым небом. Фото

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
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Вместо четырех стен – свежий воздух: лицей в Ривненской области проводит уроки под открытым небом. Фото
Урок под открытым небом в Масевицком лицее. Источник: Освитория / Людмила Смык

В Масевицком лицее в Ровенской области ученики уже третий учебный год посещают уроки под открытым небом, проходящие в классе, оборудованном на школьном дворе. Идею предложила директор учреждения Людмила Смык, чтобы разнообразить обучение и дать детям возможность проводить больше времени на свежем воздухе.

О своем опыте внедрения необычного формата Смык рассказала изданию "Вчись.Медиа". Средства на строительство класса под открытым небом в Масевицком лицее Рокитновского поселкового совета выделили благодаря общественному бюджету. В 2023 году директор вместе с коллегами подала проект на финансирование и получила поддержку 225 человек. На реализацию замысла поселковый совет выделил 100 тысяч гривен. Строительство начали примерно через год после подачи проекта, а уже в мае 2024 года дети пришли на первое занятие под открытым небом.

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Вместо четырех стен – свежий воздух: лицей в Ривненской области проводит уроки под открытым небом. Фото

Класс напоминает беседку, в которой оборудованы места для занятий – столы и скамейки. Источник: Освитория / Людмила Смык

Сам класс – это площадка размером 40 квадратных метров с металлическим каркасом и крышей. Впоследствии здесь установили скамейки, поэтому ученикам больше не нужно приносить стулья из помещения. Место для обустройства класса в свое время выбирали сами дети. "Когда начинается перемена, дети занимают места на следующий урок", – рассказывает Людмила Смык.

Сейчас в лицее учатся 166 учеников и учениц. Классы посещают занятия на улице поочередно и только тогда, когда позволяет погода. Старшеклассники здесь изучают историю, гражданское образование и украинскую литературу, а младшие школьники – читают, занимаются музыкой и изобразительным искусством.

Директор признается, что особенно любит проводить уроки рисования под открытым небом. По ее мнению, окружающая природа вдохновляет детей на творчество. Также во дворе она преподает старшеклассникам основы безопасности жизнедеятельности.

Вместо четырех стен – свежий воздух: лицей в Ривненской области проводит уроки под открытым небом. Фото

Идею обустроить класс во дворе выдвинула директор лицея Людмила Смык. Источник: Освитория / Людмила Смык

В то же время проводить все занятия на улице невозможно. "Когда дети изучают новый материал и требуется большая доска, то в классе на улице это невозможно. Кроме того, при плохой погоде занятия там не будут проводиться. Но для разнообразия обучения это хорошее решение", – объясняет директор лицея.

По словам Людмилы Смык, детям сложно сосредоточиться, когда они проводят шесть-восемь уроков подряд в одном помещении. Поэтому смена обстановки помогает сделать обучение более интересным, а сами ученики охотно присоединяются к такому формату. "Мы ориентируемся на рекомендации Василия Сухомлинского – проводить занятия на свежем воздухе. Это разнообразит обучение и полезно для детей. Именно на уличные уроки они всегда идут с удовольствием. Дети лучше воспринимают обучение на свежем воздухе, а мы рады, что они не сидят весь день в помещении", – рассказала педагог.

Вместо четырех стен – свежий воздух: лицей в Ривненской области проводит уроки под открытым небом. Фото

Впоследствии за счет общественного бюджета во дворе появилась и большая шахматная доска. Источник: Освитория / Людмила Смык

В этом году лицей вновь получил финансирование из общественного бюджета – на этот раз на проект "Умный двор". Рядом с уличным классом обустроили большое поле для игры в шахматы и шашки. Фигуры из дерева и пенопласта изготовили и раскрасили сотрудники школы.

Опытом Масевицкого лицея уже заинтересовались и в других общинах. В прошлом году учреждение посетила делегация глав общин области, которые хотели увидеть уличный класс и перенять опыт. "Такие проекты однозначно нужны не только в школах, но и в детских садах. Смена обстановки очень полезна для детей, а свежий воздух благотворно влияет на обучение. Мы рады делиться своим опытом и рекомендуем другим создавать подобные классы у себя", – подытожила директор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в школах Канады детей обязывают проводить переменки на открытом воздухе.

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