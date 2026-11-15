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"Запаситесь подвижными глазками, ватой и клеем". Украинская мама первоклассника поделилась криком души: родители узнали себя

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
75
"Запаситесь подвижными глазками, ватой и клеем". Украинская мама первоклассника поделилась криком души: родители узнали себя
Иллюстративное изображение. Мама первоклассника поделилась криком души из-за поделок. Источник: freepik.com

Мама украинского первоклассника с ником clearsvet поделилась криком души из-за поделок в школе. Женщина рассказала, что уже почти заснула, но ребенок сообщил, что нужно принести на уроки сухие листья.

В посте в Threads она отметила, что ночью пошла искать листья с деревьев, а потом сушила их феном. По ее словам, такое случилось впервые, и у нее не было утюга, чтобы так быстро подготовить листья.

"Ну вот наконец и со мной случился тот самый момент в жизни мамы. Я уже лежу в своей кровати, мечтаю наконец заснуть, и тут малыш, между прочим, сообщает, что ему завтра в школу нужно принести сухие листочки. Я немного зависла, но потом быстро собралась с мыслями, встаю, одеваюсь и иду. Нахожу молодой клен, стою, рву с дерева листья. Буду их мыть и сушить феном, потому что нужны именно сухие, красивые листья, чтобы завтра принести в школу", – поделилась мама первоклассника.

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''Запаситесь подвижными глазками, ватой и клеем''. Украинская мама первоклассника поделилась криком души: родители узнали себя

Мама первоклассника поделилась криком души из-за поделок в школу. Источник: Скриншот

В комментариях под публикацией пользователи сети дали советы маме школьника. В частности, они говорили, что ей уже стоит купить клей с блестками, вату и "подвижные глазки". Кроме того, родители советовали собирать каштаны, желуди и косточки фруктов. Другие же говорили, что их выручает листья лавра или фикуса.

''Запаситесь подвижными глазками, ватой и клеем''. Украинская мама первоклассника поделилась криком души: родители узнали себя

Зачем собирать листья в школу. Источник: Скриншот

"Утюг, марля – привыкайте, вот все, что могу сказать. Листочки – это еще мелочи. У нас было: красное мулине, корзинка из бумаги, простыню порезать, костюм кого-то там, высушенные косточки фруктов, ягод".

''Запаситесь подвижными глазками, ватой и клеем''. Украинская мама первоклассника поделилась криком души: родители узнали себя

Зачем приносить листья в школу. Источник: Скриншот

"Нас когда-то классный руководитель всегда еще в сентябре на первых родительских собраниях предупреждала, чтобы мы готовили листочки, желуди, каштаны".

''Запаситесь подвижными глазками, ватой и клеем''. Украинская мама первоклассника поделилась криком души: родители узнали себя

Школьникам нужно принести листья в школу. Источник: Скриншот

"У меня листья засушенные еще с прошлого года в книжках лежат".

''Запаситесь подвижными глазками, ватой и клеем''. Украинская мама первоклассника поделилась криком души: родители узнали себя

Для чего поделки в школе. Источник: Скриншот

"У нас так недавно один папа утром в понедельник перед школой листья собирал. А учительница перенесла этот урок на пятницу. Ох, он уже во второй раз разозлился, потому что его усилия были напрасны".

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