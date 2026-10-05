"Запинатися" или "затинатися": как правильно сказать на украинском языке

Украинский язык имеет немало слов и выражений, которые из-за прочно укоренившихся стереотипов нередко употребляются с ошибками. Многие носители языка ошибочно считают отдельные исконно украинские лексемы русизмами, тогда как другие слова действительно оказываются буквальными заимствованиями.

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Для сохранения чистоты речи важно регулярно обогащать собственный словарный запас и исправлять автоматические ошибки. Языковед Виктор Дяченко проанализировал распространенные ошибки и подробно объяснил, какие именно выражения мы часто трактуем неправильно.

"Запинаться" или "затинатися"

Дяченко объяснил, что когда человек из-за волнения или переутомления делает вынужденные паузы во время речи, сбивается или не может произнести слово, логично использовать глагол "затинатися".

"Когда человек волнуется во время выступления, говорят, что он "запинається". И в этом языковая ошибка, потому что толковый словарь украинского языка подсказывает нам: "запинатися" – это укутываться в одежду, закрываться, завешиваться чем-либо. А когда речь идет о сбое в речи, то человек "затинається". "Він затинався під час виступу", – объяснил языковед.

Когда употреблять глагол "затинатися"

Слово "затинатися" означает внезапную остановку в речи или прерывание определенного действия из-за внутреннего или внешнего препятствия. Кроме того, это слово описывает состояние, когда дыхание из-за страха или сильного волнения на некоторое время затрудняется.

В переносном значении "затинатися" означает проявлять упрямство, настаивать на своем или категорически отказываться от компромисса. Также в художественной и бытовой речи этот глагол применяют к технике или аппаратам, которые внезапно перестают работать или заклинивают. Реже этот термин употребляется в значении: физически зацепиться, споткнуться или удариться о препятствие.

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Когда употреблять глагол "запинатися"

В свою очередь, первоначальное значение слова "запинатися" связано с бытовыми действиями – закрыванием, завешиванием или накрыванием чего-либо тканью. Его употребляют, когда речь идет о набрасывании на голову платка, застегивании одежды на все пуговицы или плотном укутывании в теплый плед. Именно в таком контексте лексема раскрывает свой основной лексический потенциал.

Итак, для описания паузы во время выступления лучше сказать "промовець затинався", а слово "запинатися" оставить для ситуаций с одеждой или занавесами.

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