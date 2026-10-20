''Спрашивать об этом в 40 лет – стыдно!'' Украинка обратилась в МОН по поводу занятий во время воздушной тревоги, но подверглась критике

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 10 тыс. грн ($220)Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинца"Будет тяжело, но мы выживем": Селезнев назвал болевую точку военной машины Путина"Будет тяжело, но мы выживем": Селезнев назвал болевую точку военной машины ПутинаВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 году"Ведётся работа": в Кремле сделали заявление об Олешках и мирных переговорах с Украиной"Ведётся работа": в Кремле сделали заявление об Олешках и мирных переговорах с Украиной"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил ГассиеваЭлина Свитолина и Гаэль Монфис"Хочу прояснить": Свитолина сделала новое заявление об отношениях с Монфисом

"Спрашивать об этом в 40 лет – стыдно!" Украинка обратилась в МОН по поводу занятий во время воздушной тревоги, но подверглась критике

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
228
"Спрашивать об этом в 40 лет – стыдно!" Украинка обратилась в МОН по поводу занятий во время воздушной тревоги, но подверглась критике
Иллюстративное изображение. В сети дискуссия из-за проведения уроков в укрытии

Украинка, ведущая социальные сети под ником nadiynо, обратилась в Министерство образования и науки по поводу обучения в школах во время воздушной тревоги. В частности, она отметила, что в это время родители вынуждены выступать в роли учителей, поскольку уроки для школьников не проводятся.

Об этом женщина написала в посте в Threads. Мама школьника подчеркнула, что ей пришлось воспользоваться искусственным интеллектом, чтобы решить задачу ребенка.

''Спрашивать об этом в 40 лет – стыдно!'' Украинка обратилась в МОН по поводу занятий во время воздушной тревоги, но подверглась критике

Украинка обратилась в МОН. Источник: Скриншот

"Министерство образования Украины! Может быть, нужно создать другую форму обучения? Во время тревоги онлайн-обучение и дистанционное обучение отсутствуют. Все родители становятся учителями широкого профиля. Видеоформат – презентация! Вот в 40 лет я обращаюсь за помощью к ChatGPT", – написала женщина.

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
1,4 т.
Найдите все бананы: веселая головоломка
1,4 т.
Найдите все бананы: веселая головоломка
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
666
Украинцы часто говорят "підняти крик", но это ошибка: как правильно
666
Украинцы часто говорят "підняти крик", но это ошибка: как правильно
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
300
В одном из городов Украины отменили осенние каникулы
300
В одном из городов Украины отменили осенние каникулы

В то же время не все пользователи сети согласились с таким мнением. В частности, некоторые жаловались, что уроки дети могут смотреть на онлайн-платформах. Кроме того, школьникам объясняют, как работать с картами, поэтому большинство заданий они могут решать самостоятельно, а самой женщине должно быть стыдно за подобные вопросы.

''Спрашивать об этом в 40 лет – стыдно!'' Украинка обратилась в МОН по поводу занятий во время воздушной тревоги, но подверглась критике

Что не так с онлайн-обучением. Источник: Скриншот

"Ребенок, уже обладая навыками работы с картой, должен был бы самостоятельно составить контурную карту и решить кроссворд. Тем более что эта карта задается после как минимум двух уроков, на которых детей учат, что такое карта и как с ней работать".

''Спрашивать об этом в 40 лет – стыдно!'' Украинка обратилась в МОН по поводу занятий во время воздушной тревоги, но подверглась критике

Мама школьника обратилась в МОН. Источник: Скриншот

"Абсолютно все школьные уроки есть на YouTube. Напишите название раздела и класс. Вам было бы полезно вместе с ребенком изучать еще и украинский язык, особенно правописание. Вы в 40 лет не знаете, как искать информацию в Google? Напишите тему и класс. Вам выдаст 150 онлайн-уроков: от министерства образования, от учителей, от кого угодно".

''Спрашивать об этом в 40 лет – стыдно!'' Украинка обратилась в МОН по поводу занятий во время воздушной тревоги, но подверглась критике

Как проходят уроки в школе. Источник: Скриншот

"Если это 5-й класс – то ученик мог бы сделать это самостоятельно. А всеукраинская школа онлайн просто существует. Там есть все предметы и все уроки".

''Спрашивать об этом в 40 лет – стыдно!'' Украинка обратилась в МОН по поводу занятий во время воздушной тревоги, но подверглась критике

Почему дети учатся онлайн. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что отец второклассника не справился с простым заданием по математике и подвергся критике.

Похожие темы
Образование в УкраинеУкраинашкола
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники